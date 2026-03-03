الأسهم الآسيوية تتراجع وسط مخاوف من انهيار هدنة واشنطن وطهران

ارتفعت أسعار النفط، بينما تراجعت الأسهم والسندات، بعدما أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشكوك بشأن وقف إطلاق النار مع إيران، ما أطال إغلاق مضيق هرمز.

وصعد خام "برنت" 1% ليتجاوز 105 دولارات للبرميل، إذ تشير المفاوضات المتعثرة وإغلاق الممر المائي إلى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.

وتراجع مؤشر "إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادئ" للأسهم بنسبة 0.6% بعدما محا مكاسب سابقة بلغت 0.5%. كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بعد إغلاق وول ستريت عند مستويات قياسية يوم الإثنين.

وأبقت أسعار النفط المرتفعة سندات الخزانة الأميركية تحت الضغط، مع ارتفاع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.42% بعد صعوده 6 نقاط أساس يوم الإثنين. كما تراجعت السندات الحكومية ذات الآجال المماثلة في اليابان وأستراليا. وارتفع الدولار، الذي تحول إلى الملاذ المفضل خلال صراع الشرق الأوسط، مقابل جميع عملات مجموعة العشر.

التوترات تختبر صعود الأسهم العالمية

من المتوقع أن تشكل التوترات الجديدة في الشرق الأوسط اختباراً لموجة الصعود في الأسهم العالمية، التي دعمتها أرباح الشركات الأميركية القوية وعودة الزخم لأسهم الذكاء الاصطناعي، ما دفع وول ستريت إلى رفع توقعاتها لنهاية العام.

كما تتجه الأنظار إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الثلاثاء، والتي ستظهر مدى انتقال الضغوط السعرية الناتجة عن الحرب إلى الاقتصاد، وقد تؤثر في توقعات أسعار الفائدة.

وقال جان بوافين، رئيس معهد الاستثمار لدى "بلاك روك" إن "الأسواق تسعّر في الوقت نفسه النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي وصدمة الإمدادات في الشرق الأوسط". وأضاف أن بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يعوّض "الأثر السلبي لصدمة إمدادات النفط على النمو".

الأسواق بين الذكاء الاصطناعي وصدمة الطاقة

بدا أن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط يواجه اهتزازاً، بعدما وصف ترمب رد إيران على مقترح السلام بأنه "قطعة من القمامة"، وقال إنه "لم يكمل حتى قراءته".

ولم يوضح ترمب ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستأنف الهجمات العسكرية على إيران، كما هدد سابقاً إذا لم توافق القيادة الإيرانية على شروطه. وكان قد قال لـ"فوكس نيوز" يوم الإثنين إنه يدرس إحياء خطة لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز.

وقال مارك هايفله من مكتب الاستثمار الرئيسي في "يو بي إس": "لا يزال الاتفاق بعيد المنال، ولا تزال المخاطر مرتفعة". وأضاف: "لا يزال الطرفان تحت ضغط للتوصل إلى اتفاق".

من جهته، رأى مايكل بول، استراتيجي الاقتصاد الكلي في "بلومبرغ ماركتس لايف" أن "أسهم البرمجيات ستكون مؤشراً على ما إذا كان الوعد بتحقيق دخل من الذكاء الاصطناعي عبر زيادة الإنتاجية يتحول إلى واقع".

وأضاف: "إذا تمكنت الشركات الأقوى في القطاع من تحقيق إيرادات من الاستخدام والبيانات والأمن وأتمتة سير العمل، فسيكون ذلك دليلاً على تطبيقات واقعية لقدرات الذكاء الاصطناعي، وسيمنح الشركات سبباً إضافياً للدفع مقابلها".

وكانت "جولدمان ساكس جروب" و"بنك أوف أميركا" أحدث المؤسسات المالية في وول ستريت التي تؤجل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، معتبرة أن بيانات التضخم والوظائف تدعم إبقاء البنك المركزي على موقفه الحالي حتى نهاية العام على الأقل.

مخاوف من ضغوط جديدة على الأسواق

يراقب المتداولون أيضاً الجنيه الإسترليني وأسواق السندات البريطانية، في ظل الضغوط المتزايدة التي يواجهها كير ستارمر للتنحي عن رئاسة الوزراء.

كما يتركز الاهتمام على الروبية الهندية، بعدما بدأت الحكومة دراسة خطوات طارئة لدعم احتياطيات النقد الأجنبي، تشمل الحد من الواردات غير الأساسية مثل الذهب والسلع الإلكترونية.

وكتب توني سيكامور، محلل الأجواق لدى "آي جي أستراليا"، في مذكرة أن التركيز الاستثنائي على عدد محدود من قادة الذكاء الاصطناعي أبقى الأسواق "محصنة بشكل لافت" ضد تطورات الشرق الأوسط رغم استمرار الصراع مع إيران.

وأشار إلى أن مؤشر "إس آند بي 500" قفز بأكثر من 17.5% منذ قاعه المسجل في أواخر مارس إلى مستوى قياسي، لكن 10 أسهم فقط كانت مسؤولة عن 69% من المكاسب. وأضاف أن شركات "ألفابت" و"إنفيديا" و"أمازون" وحدها ساهمت بثلث هذا الارتفاع. وأضاف: "ضيق قاعدة هذا الصعود، الذي كان الأكثر تعرضاً للانتقاد، لا يزال يلفت الأنظار".

كما يشعر بعض المستثمرين في وول ستريت بالقلق من أن أسعار النفط المرتفعة والمخاوف من نقص الإمدادات قد تعرقل موجة الصعود.

وحذر مايكل بيري، المستثمر الذي اشتهر بفيلم "ذا بيج شورت"، من أن مؤشر "ناسداك 100" يتجه نحو انعكاس حاد بعد صعود "شبه عمودي" دفع تقييمات شركات التكنولوجيا إلى مستويات غير مستدامة.

وقالت سارة هانت، كبيرة استراتيجيي الأسواق لدى "ألباين ساكسون وودز"، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ": "أكبر مصدر للقلق هو أننا استفدنا حتى الآن من هامش أمان خفّف أثر ارتفاع أسعار الطاقة، لكن هناك جدلاً بشأن موعد نفاد هذا الهامش. ومتى نصل إلى استنزاف المخزونات النفطية؟، ومتى تتحول هذه المسألة فعلاً إلى أزمة حقيقية؟".