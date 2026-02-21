الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 6 مارس 2026
ارتفاع "وول ستريت" بعد قرار المحكمة العليا رفض رسوم ترمب الجمركية

«رويترز»
«رويترز» من نيويورك
السبت 21 فبراير 2026 0:34 |1 دقائق قراءة
ارتفاع "وول ستريت" بعد قرار المحكمة العليا رفض رسوم ترمب الجمركية المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفع 0.71 % إلى 6910.30 نقطة. "الفرنسية"

اختتمت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الجمعة على ارتفاع بدعم صعود أسهم شركات كبرى مثل ألفابت وأمازون وغيرها من الشركات الرائدة في وول ستريت، وذلك بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية رفض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على كثير من دول العالم. وأصدرت المحكمة العليا قرارها برفض رسوم ترامب الجمركية بواقع 6 أصوات مؤيدة مقابل 3 معارضة.

وقال مايك ديكسون، رئيس قسم الأبحاث لدى شركة هورايزن إنفستمنتس بمدينة شارلوت في ولاية نورث كارولاينا، إن المستثمرين شعروا بالارتياح لأن الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي أعلنها ترامب لم تكن أعلى من تلك التي رفضتها المحكمة.

ووصف ترمب الحكم بأنه "مخز" وقال إنه سيفرض رسوما جمركية عالمية 10 % لمدة 150 يوما بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 لتحل محل الرسوم الطارئة التي رفضتها المحكمة العليا.

وأشارت بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفع 48.41 نقطة بما يعادل 0.71 % إلى 6910.30 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 207.14 نقطة أو 0.91 % إلى 22889.87 نقطة، فيما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 233.01 نقطة أو 0.47 % إلى 49628.56 نقطة.

