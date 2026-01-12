ارتفاع قياسي للذهب والفضة بفضل الطلب وتوقعات خفض الفائدة

تجاوز سعر الذهب 4600 دولار للمرة الأولى اليوم الاثنين، في حين قفزت الفضة أيضا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بدعم حالة عدم اليقين ​الجيوسياسي والاقتصادي وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

الذهب صعد في المعاملات الفورية 1.5% إلى 4478.79 دولار للأونصة، وكان قد سجل مستوى قياسيا جديدا عند 4600.33 دولار في وقت سابق من الجلسة، فيما ارتفعت العقود الآجلة تسليم فبراير 2% إلى 4591.‌10 دولار.

قالت منظمة حقوقية أمس الأحد إن ⁠الاضطرابات ​في إيران أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص، في حين هددت طهران باستهداف القواعد الأمريكية إذا نفذ الرئيس دونالد ترمب تهديداته المتجددة بتوجيه ضربات للبلاد من أجل المحتجين.

تأتي الاضطرابات الإيرانية في الوقت الذي يستعرض فيه ترمب قوة أمريكا على الصعيد الدولي، بعد أن أطاح بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ⁠ويناقش الاستحواذ على جرينلاند بالشراء أو بالقوة.

أظهرت البيانات أن نمو ‌التوظيف في أمريكا تباطأ أكثر من المتوقع في ديسمبر، وسط فقدان للوظائف في قطاعات البناء والتجزئة والتصنيع، مع ذلك أشار انخفاض معدل البطالة إلى أن سوق العمل لم يتدهور بسرعة.

يتوقع المستثمرون حاليا أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل ​هذا العام، ويزيد ضعف سوق العمل من احتمالية خفض أسعار الفائدة.

قد ترتفع أسعار الذهب إلى 5000 ⁠دولار للأونصة في النصف الأول من 2026 بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية والديون، وفقا لما ذكره (HSBC).

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.4% إلى 83.50 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.96 دولار في وقت سابق من اليوم.

زاد البلاتين في المعاملات الفورية 2.9% إلى 2338.54 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2478.50 دولار في 29 ‌ديسمبر، كما ارتفع البلاديوم 4.2% إلى 1892.18 دولار للأونصة.