ارتفاع جماعي لـ"وول ستريت" في ختام التعاملات مدعومةً بسهم "سبيس إكس"





أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الجمعة على ارتفاع، مدعومة بالأداء القوي لسهم شركة «سبيس إكس» في أولى جلسات تداوله في بورصة ناسداك، إلى جانب تنامي تفاؤل المستثمرين بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز شهية المخاطرة في الأسواق.

وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 353.51 نقطة، ما يعادل 0.7%، ليغلق عند 51,202.26 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5% إلى 7,431.46 نقطة.

كما سجل مؤشر «ناسداك» المركب، الذي تهيمن عليه أسهم شركات التكنولوجيا، ارتفاعاً بنسبة 0.31% مع استمرار الزخم الإيجابي في القطاع التقني.

وفي أبرز أحداث الجلسة، استقطب الإدراج الأولي لأسهم شركة «سبيس إكس»، المملوكة للملياردير إيلون ماسك والمتخصصة في صناعة الصواريخ وتقنيات الفضاء، اهتمام المستثمرين بشكل واسع.

وبدأ تداول السهم في بورصة ناسداك عند 150 دولاراً للسهم تحت الرمز (SPCX)، متجاوزاً سعر الطرح الأولي البالغ 135 دولاراً.

وقفز السهم بأكثر من 20% خلال الدقائق الأولى من التداول، قبل أن يقلص جزءاً من مكاسبه وينهي الجلسة مرتفعاً بنحو 19% عند 161.11 دولاراً للسهم، في أداء يعكس الإقبال الكبير من المستثمرين على الشركة التي تعد من أبرز الأسماء العالمية في قطاع الفضاء.

وجاءت مكاسب الأسواق أيضاً في ظل تحسن المعنويات بين المستثمرين، مع تزايد الآمال بإحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي خفف من المخاوف الجيوسياسية ودعم توجه المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر.

وبذلك تختتم «وول ستريت» أسبوعها على نبرة إيجابية، وسط متابعة المستثمرين لتطورات المشهد الجيوسياسي ونتائج الشركات الكبرى، بالإضافة إلى ترقب مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.