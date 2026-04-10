اتفاق أمريكي أوروبي وشيك على المعادن الحرجة لكبح هيمنة الصين

يقترب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من إبرام اتفاق لتنسيق إنتاج المعادن الحيوية وتأمينها، في خطوة تستهدف تقليص الاعتماد على الإمدادات الصينية.

بحسب مسودة "خطة عمل" اطلعت عليها بلومبرغ، يتضمن الاتفاق المحتمل حوافز مثل تحديد أسعار دنيا، ما يمنح أفضلية للموردين من خارج الصين. كما يشمل تعاوناً بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول المعايير والاستثمارات والمشاريع المشتركة، إلى جانب التنسيق للتعامل من أي اضطرابات في الإمدادات من دول مثل الصين.

وفي موازاة ذلك، يعمل الطرفان على استقطاب "شركاء ذوي توجهات مشابهة" للانضمام إلى اتفاق متعدد الأطراف يهدف إلى بناء سلاسل إمداد جديدة للمعادن الحيوية التي تشكل ركناً أساسياً في معظم التقنيات الحديثة، من أنظمة توجيه الصواريخ والطائرات المقاتلة إلى السيارات الكهربائية.