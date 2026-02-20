أكبر عملة مستقرة تتجه لأكبر تراجع شهري منذ انهيار بورصة "FTX"

تتجه القيمة السوقية لأكبر عملة مستقرة في العالم إلى تراجع ملحوظ هذا الشهر، بعد مسار نمو شبه متواصل منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الداعم للعملات المشفرة، إلى البيت الأبيض.

تراجع المعروض المتداول من عملة "تيذر" (Tether) "يو إس دي تي" (USDT) بنحو 1.5 مليار دولار منذ بداية فبراير، وفق بيانات "آرتيميس أناليتيكس" (Artemis Analytics).

يأتي ذلك بعد انكماش محدود في يناير، ما يضع العملة على مسار تسجيل أكبر هبوط شهري منذ ديسمبر 2022، أي بعد أسابيع من انهيار منصة "إف تي إكس" (FTX) التابعة لسام بانكمان-فريد. ولم تستجب "تيذر" فوراً على طلب التعليق على الأمر.

العُملات المستقرة هي فئة من الأصول الرقمية صُممت لتعكس أسعار أصول تقليدية، عادةً الدولار الأمريكي. وقد صنف ترمب هذه العملات كأولوية وطنية في أمر تنفيذي صدر العام الماضي، ما دعم النمو السريع لـ"يو أس دي تي" وغيرها من العملات الرقمية المنافسة المرتبطة بالدولار.

غير أن هذا الزخم بدأ يتراجع مؤخراً، بالتوازي مع موجة بيع في سوق العملات المشفرة اندلعت في أكتوبر، وأدت إلى تبخر نحو تريليوني دولار من القيمة السوقية.

مع ذلك، ارتفع إجمالي المعروض من العملات المستقرة إلى 304.6 مليار دولار خلال فبراير، مقارنة بـ302.9 مليار دولار في نهاية الشهر السابق، وفق بيانات "آرتيميس أناليتيكس" (Artemis Analytics).

كما زاد معروض عملة "يو إس دي سي" (USDC)، ثاني أكبر عملة مستقرة والتي طورتها شركة "سيركل إنترنت غروب" (Circle Internet Group)، إلى 75.7 مليار دولار، مسجلاً نمواً يقارب 5% منذ بداية الشهر.

دعم ترمب للعملات المستقرة

في المقابل، بلغ المعروض من"يو إس دي تي" ذروته مطلع يناير عند مستوى يقل بقليل عن 187 مليار دولار، قبل أن يتراجع إلى ما دون 184 مليار دولار حتى 18 فبراير.

وأسهم الدعم الأميركي للعملات المستقرة في تسريع تبني هذا النمط الجديد من النقود لدى شركات التكنولوجيا والخدمات المالية. وفي هذا السياق، أطلقت شركة "وورلد ليبرتي فايننشال" (World Liberty Financial)، إحدى مشاريع العملات المشفرة المرتبطة بعائلة ترمب، عملة مستقرة باسم "يو إس دي 1" (USD1) في مارس.

خلال عام 2025، قفزت قيمة صفقات العملات المستقرة بنسبة 72% لتصل إلى 33 تريليون دولار، بقيادة عملة "يو إس دي سي" التي استحوذت على معاملات بقيمة 18.3 تريليون دولار، مقابل 13.3 تريليون دولار لعملة "يو إس دي تي". وتملك "تيذر" حصة تقل عن 1% في شركة "آرتيميس أناليتيكس" .