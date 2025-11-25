يعمد أحد أبرز مديري الأموال أداء في آسيا إلى زيادة استثماراته في أسهم الذكاء الاصطناعي داخل الصين، في وقت يقلص فيه حصصه في كوريا الجنوبية وتايوان، مستنداً إلى تقييمات وآفاق أفضل نسبياً.

قالت كيلي تشونغ، التي تُسهم في إدارة صندوق "فاليو بارتنرز إنكم فاند آسيا" (Value Partners Asian Income Fund) وصندوق "آشيان إنوفيشن أوبورتيونيتيز فاند" (Asian Innovation Opportunities Fund)، إن "بعض الأسهم لا تزال منخفضة جداً من حيث التقييم".

وأضافت في مقابلة أن "الإنفاق الرأسمالي في الصين على الذكاء الاصطناعي لا يزال منخفضاً للغاية. وما زال هناك مجال كبير للنمو على صعيد استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي" مقارنة بالولايات المتحدة.

منذ أغسطس، تبيع تشونغ مجموعة من الأسهم في السوقين التايوانية والكورية الجنوبية، مقابل تعزيز مشترياتها من الشركات الصينية العملاقة المدرجة في هونج كونج، وهي إستراتيجية تتوقع استمرارها. وتفوق الصندوقان، اللذان يديران معاً أصولاً تقارب 490 مليون دولار، على ما لا يقل عن %98 من نظرائهما خلال العام الماضي.

تخضع موجة الذكاء الاصطناعي التي هيمنت على أسواق الأسهم العالمية لأشهر لعملية إعادة تقييم من مستثمرين مثل تشونغ، وسط تزايد المخاوف بشأن التقييمات المبالغ فيها لبعض أكبر الأسهم، إضافةً إلى الضبابية المحيطة بالعوائد المتوقعة من التدفقات المالية الضخمة نحو القطاع.

وفي هذا السياق، بات التركيز منصباً على أسهم قادرة على دفع موجة الارتفاع التالية في القطاع، أو تلك المؤهلة للصمود أمام أي موجات بيع مستقبلية.

تباين أداء أسهم التكنولوجيا

ارتفع مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي، الزاخر بأسهم التكنولوجيا بنسبة 21% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما ارتفعت أسهم شركة "إس كيه هاينكس" (SK Hynix)، المورد الرئيسي لشركة "إنفيديا" (Nvidia)، بأكثر من الضعف. أما المؤشر الرئيسي للأسهم في تايوان فصعد بنسبة 9.2% خلال الفترة نفسها. وفي المقابل، تراجع مؤشر "هانغ سنع للتكنولوجيا" (Hang Seng Tech) في هونج كونج، الذي يضم أكبر الشركات الصينية المنفقة على الذكاء الاصطناعي، بنسبة 4.8%.

يُتداول مؤشر "إتش إس تيك" (HSTECH) عند مضاعف ربحية يقارب 18 مرة للأرباح المتوقعة خلال عام واحد، مقابل مضاعف 21 مرة لمؤشر "ناسداك 100" (Nasdaq-100). ورغم توقع ارتفاع استثمارات كبار مزودي خدمات الحوسبة السحابية في الصين بنسبة 20% العام المقبل، فإنها ستظل عند مستوى يعادل عُشر نظيراتها الأمريكية، بحسب تقديرات "جولدمان ساكس غروب" (Goldman Sachs Group).

قالت تشونغ في مقابلة بتاريخ 18 نوفمبر: "في بعض المناطق مثل كوريا وتايوان، نشهد بالفعل ارتفاعاً في الأرباح، لكن موجة الصعود كانت مدفوعة أكثر بإعادة تقييم الأسعار". وأضافت: "قد يبدأ الناس فعلياً بجني الأرباح بعد السوق الصاعدة التي شهدناها هذا العام".