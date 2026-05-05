ارتفع سعر النحاس للجلسة الثالثة على التوالي، فيما واصل الألمنيوم تعافيه من أدنى مستوى له في أربعة أشهر، بدعم من تراجع التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة.

وصعدت عقود النحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن، مواصلاً مكاسب بلغت 0.3% في الجلسة السابقة، ما ساعده على إنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين. وقلّص المتعاملون رهاناتهم على تشديد السياسة النقدية بعدما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش الأسبوع الماضي إن مخاطر ارتفاع الأسعار آخذة في التراجع، وهو ما خفف بعض الضغوط على الطلب الصناعي.

كما تلقت المعادن الأساسية دعماً يوم الإثنين مع تحول بعض الصناديق الصينية إلى الاستثمار في أسهم وعقود المعادن الآجلة، ترقباً لنتائج قوية للمنتجين خلال النصف الأول من العام، بحسب وو كونجين، رئيس أبحاث المعادن الأساسية في شركة "مينميتالز فيوتشرز" (Minmetals Futures Co). ومن المقرر أن تعلن عدة شركات صينية نتائجها الأولية خلال الأسابيع المقبلة، فيما يُتوقع أن يسهم ارتفاع أسعار السلع الأولية، من الذهب إلى النحاس، في تعزيز أرباحها مقارنة بالعام الماضي.

وارتفع النحاس بما يصل إلى 0.7% قبل أن يقلص مكاسبه ليتداول عند 13402.50 دولار للطن، بزيادة 0.3% حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت شنغهاي. كما صعد الألمنيوم بنسبة 0.5% إلى 3107 دولارات للطن، مواصلاً الارتفاع بعد تراجع سابق نجم عن توقعات بعودة الإمدادات من الشرق الأوسط.