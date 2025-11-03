هبطت أسعار الذهب إلى ما دون 4000 دولار للأونصة بعد أن أنهت الصين إعفاءً ضريبياً طويل الأمد لبعض تجّار التجزئة، في خطوة قد تُضعف الطلب في أحد أكبر أسواق المعادن الثمينة في العالم.

تراجع المعدن النفيس بنسبة 0.6% إلى نحو 3978 دولاراً للأونصة خلال التعاملات الآسيوية المبكرة. وأعلنت بكين يوم السبت أنها لن تسمح بعد الآن لبعض تجار التجزئة بخصم ضريبة القيمة المضافة عند بيع الذهب الذي اشتروه من بورصتي شنغهاي للذهب والعقود الآجلة، سواء تم بيعه مباشرة أو بعد معالجته.

كان الذهب قد قفز إلى مستوى قياسي في أوائل أكتوبر، مدفوعاً بموجة شراء محمومة من المستثمرين الأفراد حول العالم، قبل أن يتراجع بشكل حاد خلال الأسبوعين الأخيرين من الشهر.

مع ذلك، لا تزال الأسعار مرتفعة بأكثر من 50% منذ بداية العام حتى بعد هذا التصحيح، في ظل بقاء العديد من العوامل الأساسية التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع، مثل الطلب القوي من البنوك المركزية وسعي المستثمرين إلى الأصول الآمنة.

وقال أدريان آش، مدير الأبحاث في شركة "بوليون فولت": "رغم أن الطلب الصيني على الذهب لم يلعب دوراً كبيراً في موجة الصعود القياسية هذا العام، فإن التغييرات الضريبية في أكبر دولة مستهلكة للذهب في العالم ستؤثر سلباً على المعنويات العالمية".

وأضاف: "قد يكون هذا الخبر موضع ترحيب لدى المتعاملين والمستثمرين الذين يأملون في تصحيح أعمق بعد الارتفاع الحاد الشهر الماضي".

تفاصيل السياسة الضريبية الجديدة

كانت معظم شركات التصنيع في الصين تخصم ضريبة القيمة المضافة على المدخلات عند البيع للمستهلكين. وبموجب السياسة الجديدة، التي ستظل سارية حتى نهاية عام 2027، سيُحتفظ بالحافز الضريبي فقط لأعضاء بورصتي شنغهاي للذهب والعقود الآجلة، ومن بينهم البنوك الكبرى والمصافي وشركات التصنيع التي يُسمح لها بالمشاركة المباشرة في التداول.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6% إلى 3978.63 دولار للأونصة حتى الساعة 7:46 صباحاً في سنغافورة. أما مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري فبقي من دون تغيير يُذكر. وتراجعت أسعار الفضة، بينما ارتفعت أسعار البلاتين والبلاديوم بشكل طفيف.