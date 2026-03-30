"أرامكو" و"الراجحي" يقودان "تاسي" للمنطقة الخضراء





ارتفعت الأسهم السعودية معززة مستوياتها الأعلى منذ شهر ومعوضة خسائر الجلسة السابقة، بدعم من "أرامكو" و"الراجحي"، لتبلغ 11167 نقطة رابحة 0.8%. وقفزت قيم التداول 62% لتبلغ 6 مليارات ريال.

تركز مكاسب المؤشر في شركات محدودة، مقابل تراجع 120 شركة، لا يظهر اتساع مشاركة مكونات المؤشر في الارتفاع، ما يضعف احتمالات قدرة "تاسي" على تجاوز منطقة المقاومة 11300-11400 نقطة.

لا تزال الأسواق قلقة تجاه أمد النزاع العسكري في المنطقة، ويظهر ذلك باستمرار بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، وتعطيل إمدادات سلع أساسية مثل المعادن والأسمدة وغيرها من المدخلات الإنتاجية المهمة لعدد من الصناعات.

تلك التطورات تغذي الضغوط التضخمية في وقت كانت الأسواق تترقب فيه خفضا لأسعار الفائدة، إلا أن هذه المستجدات دفعت التوقعات في اتجاه مغاير، مع تزايد احتمالات الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول، أو حتى زيادة تشديدها عند الحاجة.

وفي ظل استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، إلى جانب تراجع أرباح الشركات خلال العام الماضي، وارتفاع احتمالات رفع الفائدة، قد تواجه السوق صعوبة في تحقيق مسار صاعد ومستدام.