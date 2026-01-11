الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 14 يناير 2026 | 25 رَجَب 1447
أداء "تاسي" يتفوق على متوسطه الشهري لأول مرة منذ شهرين

أحمد الرشيد
أحمد الرشيد من الرياض
الأحد 11 يناير 2026 16:30 |1 دقائق قراءة
وصلت الأسهم السعودية لأعلى مستوياتها في شهر متخطية 10600 نقطة في أول جلسات الأسبوع.

التحرك الإيجابي جاء بدعم من معظم الشركات على رأسها "أرامكو"، في وقت تراجعت قيم التداول رغم تفوق أداء "تاسي" على متوسطه الشهري.

جاء الإغلاق عند 10610 نقطة مرتفعا 1.3%، لتفوق أداء "تاسي" على متوسط 20 يوم، وذلك يحدث لأول مرة منذ نوفمبر، ما قد تكون بداية لتحسن أداء السوق خلال الجلسات المقبلة خاصة مع استمرار ظهور حوافز إيجابية.

تترقب السوق النتائج المالية للشركات للربع الرابع، التي تعد العامل الأبرز المحدد لاتجاهات السيولة الاستثمارية حاليا، وتراجع قيم التداولات انعكاسا لحالة الانتظار.

بلغت قيم التداولات 2.9 مليار ريال منخفضة 30% عن الجلسة السابقة، مسجلة أدنى مستوياتها في أسبوع. وتركزت التداولات على الأسهم القيادية الراجحي وأرامكو وسابك والإنماء والأهلي لتستحوذ مجتمعة على خُمس قيم التعاملات.

أشير في التحليل الأسبوعي الأخير، إلى ميل السوق نحو التداول في نطاق عرضي غالبا بين 10400 و10700 نقطة، إلى حين ظهور أمر يكسر ذلك المسار المحتمل.

على صعيد القطاعات، تراجع قطاعا "المنتجات المنزلية والشخصية" و"الصناديق العقارية المتداولة" بنحو 0.7%، و0.2%، على التوالي في مقابل ارتفاع بقية القطاعات تصدرها "الطاقة" بـ2.5%. فيما كان الأعلى تداولا "البنوك" بقيمة 514 مليون ريال.

تصدر قطاع "الطاقة" مدفوعا بشكل رئيس من تحرك "أرامكو" بعد ارتفاع خام برنت خلال توقف السوق المحلية للإجازة الأسبوعية بنحو 5% متأثرة بتراجع مخاوف عودة سريعة للإنتاج الفنزويلي، إلى جانب تزايد المخاطر السياسية في دول مصدرة للنفط.

