آسيا تتصدر سباق الذكاء الاصطناعي وسط انطلاقة قوية للأسهم في 2026





سجلت أسهم التكنولوجيا في آسيا انطلاقة قوية لعام 2026، إذ يراهن المستثمرون على استمرارها في الزخم والتفوق على نظيراتها الأمريكية طوال العام.

يوصي الخبراء الاستراتيجيون في "جولدمان ساكس" (Goldman Sachs) بزيادة وزن هذه الأسهم في المحافظ الاستثمارية، ويتوقعون لها مزيداً من المكاسب مدعومة بعوامل منها الطلب المتصاعد المرتبط بالذكاء الاصطناعي والتقييمات المناسبة. من جانبها، تقول "سيتي جروب" (Citi Group) إن المستثمرين العالميين طويلي الأجل يُكدسون أسهم التكنولوجيا الآسيوية في ضوء أهميتها في سلسلة إمدادات أشباه الموصلات وفرصها لتحقيق مزيد من الأرباح.

تفوق آسيوي في التكنولوجيا

ارتفع مؤشر رئيسي لأسهم التكنولوجيا في آسيا بنحو 6% منذ بداية العام، متفوقاً على مكاسب مؤشر "ناسداك 100" (Nasdaq 100) الأمريكي التي بلغت 2%، بفضل إقبال المستثمرين على المنطقة الواقعة في قلب سلسلة الإمدادات العالمية لأشباه الموصلات. هذا التحول يعكس الشكوك المتنامية حيال قدرة أسهم التكنولوجيا الأميركية على مواصلة الصعود المدفوع بالذكاء الاصطناعي بعد سنوات من المكاسب المفرطة.

هذا التوجه مدعوم بعوامل أساسية قوية؛ فقد أعلنت "سامسونج إلكترونيكس" (Samsung Electronics) الأسبوع الماضي عن تضاعف أرباحها التشغيلية الأولية بأكثر من ثلاث مرات إلى مستوى قياسي، في حين تجاوزت إيرادات "تي إس إم سي" (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) التوقعات. وتتزايد موجة التفاؤل بفضل الأداء القوي لأسهم حديثة الإدراج لشركات صينية تعمل في الذكاء الاصطناعي.

أفضل عائد على المخاطر في آسيا

"الأمر يعود في الأساس إلى تحوّل في توجه المستثمرين (إلى المنطقة) حيث يرون أفضل توازن بين المخاطرة والعائد في الوقت الراهن" بحسب ديلين وو، استراتيجي الأبحاث في "بيبرستون جروب" (Pepperstone Group) بأستراليا.

وأضاف أن "أسهم التكنولوجيا الأميركية أشبه بمنجم ذهب ناضج غني بالقيمة بالفعل. أما أسهم التكنولوجيا الآسيوية فهي منجم لم يُستكشف بعد حيث لا تزال دون قيمتها العادلة لكنها ذات أسس قوية، وجاهزة لمكافأة من يلتفت إليها".

يُتداول مؤشر "إم إس سي آي" (MSCI) لأسهم تكنولوجيا المعلومات بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ عند مكرر ربحية مستقبلي يبلغ 16.3 مرة، مقارنة مع نحو 25 مرة لمؤشري "ناسداك 100" و"مؤشر أشباه الموصلات ببورصة فيلادلفيا" (Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index). ويأتي ذلك على الرغم من تفوق المؤشر الآسيوي على "ناسداك" بنحو 33 نقطة مئوية منذ نهاية 2024، وعلى مؤشر فيلادلفيا بنحو نقطتين مئويتين.

تكوين محافظ 2026

تستثمر مجموعة متنوعة من مديري الأموال في أسهم التكنولوجيا الآسيوية في إطار إعداد محافظهم لعام 2026. ولفت جورج مولينا، رئيس التداول في "تمبلتون غلوبال إنفستمنتس" (Templeton Global Investments)، إلى وجود طلب من مزيج من صناديق التحوط والمستثمرين طويلي الأجل والمستثمرين غير النشطين، وخاصة في كوريا وهونغ كونغ. أما في اليابان، يشير مولينا إلى أن بعض المستثمرين الذين قلصوا حيازاتهم في الذكاء الاصطناعي نهاية العام الماضي قد عادوا لإضافة المزيد.

هذه التدفقات تدفع أسعار الأسهم للارتفاع. فقد قفزت أسهم كل من "تي إس إم سي" و"سامسونج" ونظيرتها الكورية الجنوبية "إس كيه هاينكس" (SK Hynix) -وهي 3 من أكبر أسهم التكنولوجيا في آسيا- بنسب تراوحت بين 8% و16% منذ بداية العام. وفي هونغ كونغ، ارتفعت أسهم شركة الرقائق "هوا هونغ سيميكوندوكتور" (Hua Hong Semiconductor) بأكثر من 20%.

آفاق الأرباح

سبب رئيسي آخر لهذه النظرة المتفائلة هو وجود آفاق أرحب لنمو الأرباح. من المتوقع أن يرتفع نصيب السهم من الأرباح لمجموع الشركات المدرجة ضمن المؤشرات في كوريا الجنوبية وتايوان -أكثر سوقين تركيزاً على التكنولوجيا في آسيا- بنسبة 79% و36% على التوالي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وفق بيانات جمعتها "بلومبرغ". ويُقارن ذلك مع توقعات نمو بنسبة 28% للشركات المدرجة في "ناسداك".

وبعد صدور نتائج "سامسونج" الأولية -المدعومة بارتفاع أسعار شرائح الذاكرة- يتحول الاهتمام الآن إلى نتائج "تي إس إم سي" للعام بأكمله المنتظرة هذا الأسبوع. وقد دفعت توقعات تحسن الربحية نحو ست شركات وساطة إلى رفع السعر المستهدف للسهم منذ بداية العام.

مخاطر أمام مصنعي الرقائق

في خضم هذا التفاؤل، يقول في-سيرن لينغ، العضو المنتدب في "يونيون بانكير بريفيه" (Union Bancaire Privee) في سنغافورة، إن أبرز المخاطر التي تواجه صانعي الرقائق الآسيويين تتمثل في تراجع الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والعوامل الجيوسياسية، وخصوصاً بالنسبة لتايوان.

تدور مخاوف متزايدة بشأن تعهدات شركات التكنولوجيا الكبرى بإنفاق مئات المليارات من الدولارات على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن ترتفع النفقات الرأسمالية لشركات "مايكروسوفت" (Microsoft) و"ألفابت" (Alphabet) و"أمازون" (Amazon) و"ميتا بلاتفورمز" (Meta Platforms) بنسبة 34% إلى نحو 440 مليار دولار خلال العام الجاري، بحسب بيانات جمعتها "بلومبرغ".

قطاع التكنولوجيا الصيني

تمثل الصين عنصراً رئيسياً آخر من الاستثمار في أسهم التكنولوجيا الآسيوية.

تزايد الحماس تجاه القدرات التكنولوجية للبلاد مع مطلع العام الجديد، مدفوعاً بورقة "ديب سيك" (DeepSeek) التي تطرح نهجاً أكثر كفاءة لتطوير الذكاء الاصطناعي، والانتشار العالمي المتزايد لنموذج شركة "كواي شو تكنولوجي" (Kuaishou Technology) لتحرير الفيديو بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب مساعي بكين لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ومن المتوقع أن يحقق نمو الأرباح لمؤشر يضم عمالقة التكنولوجيا الصينيين تحولاً كبيراً في 2026، إذ من المنتظر أن يتجاوز "العظماء السبعة" للمرة الأولى منذ 2022، وفق "بلومبرغ إنتليجنس".

مزيد من الإدراجات في هونج كونج والصين

المعنويات الإيجابية يدعمها أيضاً وجود عدد متزايد من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الساعية لإدراج أسهمها في هونج كونج والبر الرئيسي للصين. وشهد الأسبوع الماضي وحده إدراج شركتين تُعدان من المنافسين لقادة عالميين في القطاع، من بينهم "أوبن إيه آي" (OpenAI).

وقال غاري تان، مدير محفظة في "أول سبرينج جلوبال إنفستمنتس" (Allspring Global Investments) في سنغافورة: "الذكاء الاصطناعي سيحرك النمو العالمي لعدة السنوات. قطاع التكنولوجيا في شمال آسيا -الذي يشمل المكونات والبرمجيات والبنية التحتية- يضع المنطقة في صدارة هذا التوجه".