نمت منظومة فعاليات الأعمال في السعودية مع ارتفاع الطاقة الاستيعابية بنسبة 32% مقارنة بالعام الماضي عبر 923 موقعاً معتمدا، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات (SCEGA).

التوسع يعكس زيادة الاستثمارات في قطاع الفعاليات، تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030 في قطاعي السياحة وصناعة الفعاليات، لترتفع مساحات المعارض منذ عام 2018 بنسبة 320%، وتبلغ 300,520 متراً مربعاً.

الهيئة كشفت في تقريرها حول البنية التحتية لقطاع الفعاليات، عن نموٍّ ملحوظ في الطاقة الاستيعابية بمختلف مناطق المملكة، بالتوازي مع فتح وجهاتٍ سياحية جديدة أمام الزوار عالمياً، واستحوذت الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية على 90% من إجمالي الطاقة، تتقدمها منشآت رئيسية مثل: مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم (78,000 م²)، جدة سوبردوم (34,000 م²)، شركة معارض الظهران الدولية (الظهران إكسبو) (25,600 م²).

كما شمل التطوير إنشاء مراكز للمعارض في مناطق أخرى، منها المدينة المنورة (مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات)، والعلا (قاعة مرايا)، وعسير (مركز المعارض والمؤتمرات بجامعة الملك خالد)، ونجران (مركز الأمير مشعل للمؤتمرات والفعاليات).

وأمام أكثر من 2000 من قادة القطاع العالميين، ستعرض النسخة الثانية من القمة الدولية لصناعة المعارض والمؤتمرات الفرص الكبيرة التي يوفرها القطاع في المملكة، وذلك في العاصمة الرياض خلال يومي 26 و 27 نوفمبر 2025، حيث سيحظى المشاركون بفرصةٍ استثنائية للوصول إلى إحدى أسرع الأسواق نمواً في صناعة فعاليات الأعمال على مستوى العالم.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض السعودية، والمضيف الرسمي للقمة الدولية للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد: "تواصل السعودية مسار النمو غير المسبوق لقطاع فعاليات الأعمال، وفتح آفاق جديدة في هذا المجال، إذ تمهد رؤية السعودية 2030 لـعقدٍ ذهبي من الفعاليات الكبرى، تتصدره إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034".

وأضاف: "ستتيح القمة الدولية لصناعة المعارض والمؤتمرات منصةً تجمع صنّاع القرار من مختلف مناطق المملكة، بما في ذلك منظمات إدارة الوجهات المنشأة حديثاً، للتعاون مع القادة العالميين في قطاع الفعاليات، ودعم مستهدف السياحة السعودية لعام 2030، والمتمثل في استقبال 150 مليون زائر".

وبلغت السعودية هدفها بالوصول إلى 100 مليون زائر قبل سبع سنوات من بلوغ عام الرؤية2030، ليرتفع المستهدف بعد ذلك إلى 150 مليوناً؛ وخلال النصف الأول من عام 2025 استقبلت المملكة 60.9 مليون زائر من الداخل والخارج، فيما تجاوز الإنفاق السياحي الإجمالي 161.4 مليار ريال سعودي (43 مليار دولار أمريكي).

يُذكر أنَّ برنامج القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات يمتد على مدار يومين، ويتضمن مشاركة وزراء ورؤساء تنفيذيين من القطاع الخاص، إلى جانب إعلاناتٍ تجارية، ضمن باقة فعاليات تشمل تجمعات الابتكار، منصة قادة المستقبل في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض الدولية، وحفل عشاء احتفالي.