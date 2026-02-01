PWC الشرق الأوسط تعتزم التوسع في المدن السعودية بفروع جديدة

تعتزم شركة "بي دبليو سي" PwC الشرق الأوسط التوسع في افتتاح فروع جديدة لها في المدن السعودية الكبرى، وذلك في أعقاب تدشين مقرها الإقليمي في العاصمة الرياض ديسمبر الماضي، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" شريك القطاع الحكومي والعام في الشركة مصطفى جاد.

تمتلك الشركة حاليا حضورا عبر فروعها الموزعة على 5 مدن سعودية، من بينها الرياض وجدة والخبر مع افتتاح فرع جديد للشركة في العلا.

أكد جاد أن السعودية تمثل إحدى أهم الوجهات والأسواق التي تركز الشركة على تعزيز أعمالها فيها، نظرا لمكانتها كأحد أبرز اقتصادات المنطقة مشيرا إلى أن الكوادر الوطنية تشكل أكثر من 54% من إجمالي القوى العاملة في فروع الشركة في السعودية مع التوجه لرفع هذه النسبة مستقبلا.

جاد أوضح أن نشاط الشركة يتركز بشكل أساسي على الخدمات الاستشارية والمراجعة المالية، حيث ترتبط "بي دبليو سي" بشراكات إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص لدعم مستهدفات رؤية 2030، وهو المسار الذي بدأت فيه الشركة منذ الإعلان عن الرؤية قبل نحو 10 أعوام.

وكانت الشركة أعلنت استئناف العمل على الخدمات الاستشارية المقدمة إلى صندوق الاستثمارات العامة، بعد انتهاء الحظر المؤقت المفروض عليها من قبل الصندوق.

وحول أحدث أعمال الشركة في مجال سوق العمل، قال جاد إن الشركة استعرضت نتائج دراسة سنوية استهدفت موظفين في 4 دول، تصدرتها السعودية، لرصد تطورات سوق العمل في منطقة الشرق الأوسط.

كشفت الدراسة عن معطيات لافتة تتعلق بالأمان الوظيفي، فبينما قد يسود اعتقاد بأن الجيل الحالي من القوى العاملة لا يولي الأمان الوظيفي أهمية كبرى، أظهرت النتائج أن 85% من الشباب في السعودية يضعونه على رأس أولوياتهم، وهي نسبة تتجاوز المعدل العالمي البالغ 79%.

تُعد شركة PwC واحدة من شبكات الخدمات المهنية في العالم، وهي عضو في ما يعرف بـ"الأربع الكبار" (Big Four) في مجال المحاسبة والاستشارات، إلى جانب كل من ديلويت، وإرنست آند يونج، وكي بي إم جي.

يقع المقر الرئيسي للشركة في لندن وتعمل في 136 دولة عبر أكثر من 700 مكتب حول العالم، وتتركز أعمال الشركة على مراجعة الحسابات والبيانات المالية وضمان الامتثال للمعايير الدولية، إضافة إلى الاستشارات الإستراتيجية، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، وإدارة المخاطر.