ينتظر أن يشهد معرض "سيتي سكيب" الرياض الذي افتتح اليوم عرض وحدات سكنية بسعر 220 ألف ريال وفق ما ذكره لـ "الاقتصادية" رئيس قطاع التسويق في شركة NHC صالح العنزي

العنزي أوضح أن تفاصيل الوحدات ومساحاتها وموقعها ستعرض في جناح NHC المشارك في المعرض الذي يتضمن فرص للصناديق العقارية وملاك الأراضي البيضاء لتسويقها وسط مستثمرين محليين وعالميين

من جانبها، قالت لـ"الاقتصادية" أسماء العليان الرئيسة التنفيذية لشركة العليان القابضة: بالنظر إلى قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء فإن المعرض يوفر منصة لعرض أراض خام أو شبه مطوّرة أمام مطوّرين ومستثمرين ومقاولين يبحثون عن فرص كبيرة.

أضافت، قد يجد المالك شريك تطوير أو مشتريا مهتما يحتاج أرضا جاهزة ضمن مشروع أو مخطط، وهذا يقلّل من المخاطر ويزيد على قيمة الأرض عند الدخول في شراكة إستراتيجية.

أوضحت، عند عرض الأرض في معرض بهذا المستوى، وبذلك الرابط مع الرؤية الوطنية والتطوير العمراني، يمكن للمسؤولين أو المستثمرين رؤية الأرض كجزء من مخطط أكبر، ما يقلّل زمن الانتظار ويُسرّع عملية التطوير.

أشارت إلى أن شركات المقاولات والبناء ستكون بالتأكيد من أبرز المستفيدين من وجود أراض ضخمة، مخططات جديدة، مدن ذكية، وحجم كبير من المشاريع يجعل الحاجة إليها كبيرة.

ووفقا للعليان، فإن شركات التقنيات (PropTech،البناء المستدام، المدن الذكية، الحلول الرقمية) لديها إقبال كبير، لأن المعرض يركّز على “المستقبل العقاري” والابتكار وجذب استثمارات خارجية، موضحة أن الملاك وأصحاب الأراضي بحاجة إلى تحويل أرضهم لمشروع.

ويأتي دور المقاول ليملأ الفراغ بين الأرض والخطة والتنفيذ، وبالتالي موقعهم قوي جدا، وحجم الاستفادة يعتمد على الموقع، نوع المشروع، مدى جاهزية الأرض، رأس المال، وشراكة الأطراف.

من جهته، أكد عبدالله الموسى الخبير المختص في القطاع العقاري، أن "معرض سيتي سكيب لم يعد مجرد منصة لعرض المشاريع العقارية الضخمة، بل تحوّل إلى فرصة ذهبية لأصحاب الأراضي البيضاء الذين يبحثون عن تعظيم قيمة أصولهم وتسويقها.

أوضح أن وجود آلاف المستثمرين والمطورين تحت سقف واحد يفتح الباب لعقد شراكات، وفهم الطلب الحقيقي، ومواءمة استخدامات الأراضي مع توجهات السوق الحالية".

ووفق الموسى، فإن مالك الأرض البيضاء يستطيع اليوم استثمار وجوده في المعرض لإبراز موقع أرضه، وطرح السيناريوهات التطويرية المحتملة، والتواصل المباشر مع شركات التطوير والمكاتب الاستشارية.

ويرى أن هذا الحراك يعزز فرص تحويل الأرض من أصل خام إلى مشروع ذي عائد، ويختصر سنوات من البحث والتواصل التقليدي.

أضاف، "باختصار، سيتي سكيب هو منصة مثالية لتحويل الأراضي البيضاء من عبء مالي إلى فرصة استثمارية قابلة للتنفيذ".

ومن المتوقع أن تستعرض شركة الرياض القابضة (RHC) خلال المعرض مشروع حدائق الملك عبد الله (KAGA)، أحد أهم المشاريع البيئية والمعرفية النوعية في العاصمة.

وتعمل الرياض القابضة على نموذج مستقبلي مع أمانة الرياض حول "كاقا" حيث يأخذ المشروع زوّاره في رحلة تعليمية عبر 7 حدائق نباتية داخلية تستعرض تطوّر النباتات عبر العصور، و8 حدائق خارجية وتجارب تفاعلية فريدة من نوعها.

ويمتد مشروع حدائق الملك عبدالله الذي يقع غرب العاصمة على مساحة نحو مليوني متر مربع، يجمع بين التعلم والاستكشاف مع ارتباط المشروع بشبكة النقل المستقبلية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الرياض القابضة عاصم السحيباني، إن "الرياض القابضة تعمل من خلال توجهها الإستراتيجي، على توسيع نطاق أعمالها لتعزيز التكامل بين التنمية الاقتصادية والحضرية وتُقدّم حلولا تخدم المجتمعات وتدعم الاستدامة المالية للعاصمة".