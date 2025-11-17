أعلنت شركة NHC عن شراكات بقيمة 8 مليارات ريال مع شركات عالمية من كوريا الجنوبية والصين وتركيا ومصر خلال افتتاح معرض سيتي سكيب العالمي وفق ما ذكره لـ⁧‫"الاقتصادية"‬⁩ رئيس قطاع التسويق في الشركة صالح العنزي.

العنزي أوضح أن الشركة عرضت مجموعة واسعة من الوحدات العقارية المتاحة للجميع، سواء للمستفيدين أو غير المستفيدين، وللمواطنين والخليجيين، مع توفير حلول تمويلية مرنة تشمل دفعة أولى بنسبة 5% عند توقيع العقد و95% عند الاستلام، أو خيار 20% عند التوقيع و 80% عند الاستلام.

و أشار إلى التعاون مع جهات تمويلية تقدم أقل نسب فائدة في السوق. وأوضح أن الأسعار تبدأ من 300 ألف وتصل إلى 4 و 5 ملايين وفق الموقع والمساحة والتصميم، ضمن مشروعات تمتد في الرياض وجدة والدمام وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

شركة NHC تعد أكبر مطور عقاري في السعودية تأسست أواخر عام 2016، وتقول وفقا لموقعها الإلكتروني إنها تستهدف ضخ 300 ألف وحدة سكنية بحلول نهاية 2025، وضخ 600 ألف وحدة للوصول إلى نسبة تملك 70% للأسر السعودية.

وأوضح العنزي أن نسخة عام 2025 من المعرض سيشهد طرح ما يقارب 100 ألف وحدة سكنية، ما يظهر النمو المتواصل في القطاع العقاري وحرص الشركة على تقديم خيارات متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.

وتشهد العاصمة السعودية اليوم الاثنين انطلاق معرض سيتي سكيب العالمي 2025 في الرياض, بمشاركة نخبة من المطورين والقيادات العقارية من مختلف دول العالم، تحت شعار "مستقبل الحياة الحضرية"، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم، برعاية وزارة البلديات والإسكان، وبالشراكة مع برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، وبتنظيم من شركة "تحالف"، المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وصندوق الفعاليات الاستثماري وشركة إنفورما العالمية.

وتستمر فعاليات المعرض أربعة أيام، بمشاركة أكثر من 170 ألف زائر، و550 جهة عارضة، و470 متحدثًا عالميًّا، في ظل التوجهات الجديدة التي يشهدها القطاع، من بينها نظام تملك غير السعوديين للعقار الذي أُقر مؤخرًا، بما يمهّد لاستقطاب فرص استثمارية دولية واسعة خلال السنوات المقبلة.