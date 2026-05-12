NHC تدشن محطة النقل الكهربائية في "وجهة خيالا" بجدة

أعلنت شركة NHC بدء التشغيل الفعلي لمحطة النقل الكهربائية في "وجهة خيالا" بمحافظة جدة، ضمن جهودها لتطوير بنية تحتية متكاملة تعزز كفاءة منظومة الطاقة وتدعم استدامة الخدمات في الوجهة العمرانية.

وتبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 67 ميغا فولت أمبير، وتضم محولين كهربائيين، فيما تستهدف إيصال الخدمة الكهربائية لأكثر من 3600 وحدة سكنية، إلى جانب المرافق والخدمات المختلفة داخل الوجهة، بما يضمن استقرار الإمدادات الكهربائية ورفع كفاءة التشغيل.

وأكدت الشركة أن تشغيل المحطة يسهم في تعزيز جاهزية المشاريع العقارية في "وجهة خيالا"، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان، ضمن مستهدفاتها لتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة توفر تجربة سكنية مستدامة.

وكانت NHC قد أعلنت مؤخرًا اكتمال تسكين أربع مناطق سكنية بالكامل داخل الوجهة، تشمل مشاريع "دار سمو"، و"المهندية"، و"سما جدة"، و"جاردن فيو"، في خطوة تعكس وتيرة الإنجاز المتسارعة وثقة العملاء بجودة المشاريع المطورة.

وتُعد "وجهة خيالا" من أبرز الوجهات العمرانية التي تطورها NHC في منطقة مكة المكرمة، إذ تمتد على مساحة تتجاوز 1.5 مليون متر مربع، وتضم أكثر من 3600 وحدة سكنية بتصاميم عصرية، إلى جانب مرافق خدمية وحدائق ومتنزهات، فضلًا عن موقعها الإستراتيجي الذي يربطها بأهم معالم جدة وطرقها الرئيسة.