"FT": لاجارد ستغادر رئاسة البنك المركزي الأوروبي قبل نهاية ولايتها

يُتوقع أن تتنحى رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عن منصبها قبل موعد انتهاء ولايتها البالغة ثماني سنوات في أكتوبر 2027، وفق ما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز".

وبحسب التقرير، تفضل لاجارد مغادرة المنصب قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل من العام المقبل، ما يمنح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس فرصة التوافق على اختيار خلف لها، وفق شخص مطلع على تفكيرها. غير أن موعد مغادرتها المحتمل لم يُحسم بعد.

قال متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي في بيان عبر البريد الإلكتروني إن "الرئيسة لاجارد تركز بالكامل على أداء مهامها، ولم تتخذ أي قرار بشأن موعد انتهاء ولايتها".

وكانت بلومبرغ ذكرت هذا الأسبوع أن حكومات أوروبية قد تتجه إلى تسريع اختيار خليفة للاغارد، تجنباً للتعامل مع احتمال وصول رئيس فرنسي من اليمين المتطرف عقب انتخابات 2027.

الانتخابات الفرنسية تحت المجهر

وعادة ما يُحسم هذا القرار في الصيف الذي يسبق انتهاء الولاية، إلا أن خطر فوز مارين لوبان أو حليفها جوردان بارديلا في الانتخابات الرئاسية التي تبدأ في أبريل 2027 قد يدفع القادة الأوروبيين إلى تعديل الجدول الزمني.

وأضاف التقرير أن عضو المجلس التنفيذي في المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، ورئيس "البوندسبنك" يواخيم ناغل، من بين الأسماء التي أبدت اهتماماً بخلافة لاغارد في المنصب.