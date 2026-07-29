يتوقع أن تسهم مشاريع شركة "البحر الأحمر الدولية" في الاقتصاد السعودي بما يراوح بين 30 و33 مليار ريال سنويا بحلول 2030، على أن تبلغ مساهمتها ذروتها بأكثر من 90 مليار ريال خلال مرحلة التطوير، بحسب ما ذكره ستيفن تشيزبرو رئيس التطوير في الشركة.

وقال تشيزبرو، إن مشاريع الشركة ستعمل على استحداث 170 أالف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول 2035، مشيرا إلى أن قيمة العقود التي أرستها الشركة 93.7 مليار ريال عبر 24436 عقدا، ذهبت 85% من قيمتها إلى شركات سعودية.

وأوضح، أن المشترين السعوديين لا يزالون يشكلون النسبة الأكبر من ملاك الوحدات السكنية، إذ يمثلون نحو 90% من إجمالي المشترين، فيما يشكل المشترون الدوليون نحو 10%، وينتمون إلى 9 جنسيات مختلفة.

ويستند هذا الطلب إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها البيئة الطبيعية، ومحدودية المعروض السكني، والشراكات مع نخبة من العلامات الفندقية العالمية، إلى جانب تطوير مجتمعات متكاملة تجمع بين السكن والضيافة والخدمات، بدلاً من تقديم مشاريع سكنية منفصلة.

وتمثل "البحر الأحمر الدولية ريزيدنسز" اليوم محفظة سكنية تضم نحو 1,600 وحدة سكنية موزعة بين "أمالا ريزيدنسز" و"البحر الأحمر ريزيدنسز" بما يعكس التقدم المتواصل في تطوير المجتمعات السكنية ضمن الوجهتين.

تشيزبرو أشار إلى أن قيمة المبيعات تبلغ نحو ملياري ريال، فيما أُنجزت أغلبية عمليات الشراء على الخريطة، قبل اكتمال تشغيل العديد من المنتجعات والمرافق.

وبحسب رئيس التطوير في البحر الأحمر، فإن وجهتا البحر الأحمر وأمالا، تعتمدان على منظومة متكاملة للطاقة المتجددة تضم أكثر من 1.1 مليون لوح شمسي، إضافة إلى منظومة لتخزين الطاقة تتجاوز 1,900 ميغاواط في الساعة.

ويضم مجتمع جزيرة "شورى" 305 وحدات سكنية، فيما تشمل المرحلة الأولى من "أمالا ريزيدنسز" نحو 349 وحدة، بينما من المخطط أن تضم جزيرة "لاحق" نحو 750 وحدة سكنية.

وحصلت الشركة على تسهيل تمويلي بقيمة 14.12 مليار ريال لوجهة "البحر الأحمر"، وتسهيل ائتماني بقيمة 6.5 مليار ريال لوجهة "أمالا"، إلى جانب استثمار بقيمة 1.2 مليار ريال من مجموعة "stc" لتطوير البنية التحتية الذكية، فضلاً عن مشاريع مشتركة مع علامات عالمية.

وتمتلك السعودية فرصاً كبيرة لتعزيز مكانتها في سوق المساكن ذات العلامات التجارية، لأنها تطور هذا القطاع من خلال إنشاء وجهات كاملة الأركان منذ البداية، بحيث تُخطط المساكن، والضيافة، والبنية التحتية، والخدمات، والتجارب ضمن رؤية تطويرية واحدة، بحسب تشيزبرو.