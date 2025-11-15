الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 17 نوفمبر 2025 | 26 جُمَادَى الْأُولَى 1447
الأخبار

لامس عدد زوار "موسم الرياض" وجهة الترفيه الأولى الـ 80 مليون زائر من أكثر من 135 دولة، منذ انطلاق النسخة الأولى للموسم في الـ 11 من أكتوبر عام 2019، وفقا للأرقام المعلنة من الهيئة العامة للترفيه، واطلعت عليها "الاقتصادية".

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) تجاوز زوار النسخة الحالية "السادسة" من الموسم التي انطلقت فعالياتها في الـ 10 من أكتوبر الماضي، 3 ملايين زائر.

ويأتي موسم الرياض كجزء من رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز قطاعي السياحة والترفيه، إذ يوفر تجارب فريدة تشمل العروض المسرحية والموسيقية، والألعاب الإلكترونية، والمطاعم العالمية، والمغامرات الحماسية.

وجذبت النسخة الأولى من الموسم أكثر من 9.6 مليون زائر، فيما لم يقام الموسم عام 2020 وتأجيل فعالياته بسبب القيود والإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا (COVID-19) على مستوى العالم.

النسخة الثانية عام 2021 استطاعت جذب أكثر من 11.5 مليون زائر، والنسخة الثالثة في العاك الذي يليه جذبت أكثر من 12 مليون، فيما حققت النسختين الرابعة والخامسة أكثر من 40 مليون زائر.

وانطلقت نسخة العام الجاري "السادسة" في تاريخ الموسم عبر مسيرة افتتاحية كبرى أقيمت بين منطقتي المملكة أرينا وبوليفارد وورلد، وسط حضور جماهيري كبير شكل بداية موسم جديد من التنوع الثقافي والفني.

وتقدم تجربة ترفيهية عالمية من خلال 11 منطقة مميزة، تتضمنها 34 معرض ومهرجان، و15 بطولة عالمية من الحفلات الموسيقية إلى العروض الثقافية.

