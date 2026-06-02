7.6 مليون وظيفة شاغرة في أمريكا خلال أبريل .. الأعلى منذ عامين

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة اليوم الثلاثاء قفزة حادة ومفاجئة في عدد فرص العمل المتاحة خلال شهر أبريل، لتصل إلى أعلى مستوياتها في نحو عامين، مدفوعةً بشكل شبه كامل بقطاع الخدمات المهنية والتجارية.

ارتفع عدد الوظائف الشاغرة إلى 7.62 مليون فرصة في أبريل من 6.89 مليون في مارس، وبأعلى من التوقعات البالغة 6.87 مليون.

انخفضت معدلات تسريح العمالة إلى 1.69 مليون في أبريل، مما يشير إلى تمسك الشركات بموظفيها رغم إعلانات خفض الوظائف في كيانات كبرى مثل "ميتا" و "وولمارت".

تراجع معدل الاستقالات إلى 1.9%، وهو المستوى الأدنى منذ عام 2020، ما يعكس حذر الموظفين ورغبتهم في الاستقرار الوظيفي وسط الضبابية الاقتصادية الحالية.