700 ألف مقلع عن التدخين في السعودية بنهاية 2025

قدر تقرير حديث وصول عدد الأشخاص الذين أقلعوا عن تدخين السجائر في السعودية إلى 700 ألف شخص بنهاية عام 2025، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقال التقرير الصادر عن شركة بدائل السعودية، إن هذا التقدم يكتسب عمقه من أن نحو 200 ألف شخص تمكنوا لاحقاً من الإقلاع الكامل عن استخدام النيكوتين، بما في ذلك أظرف النيكوتين.

وسبق لبدائل أن أعلنت في يناير 2025 عن وصول عدد المقلعين عن التدخين إلى 400 ألف شخص، قبل أن يرتفع الرقم إلى 700 ألف بنهاية العام، في دلالة واضحة على اتساع نطاق التحول، مدفوعاً بخيارات أكثر وعياً.

وتدعم بدائل هذا التحول من خلال تطوير وتصنيع "دزرت DZRT"، وهو منتج نيكوتين خالٍ من التبغ، صُمم لمساعدة المدخنين البالغين على الابتعاد عن التبغ القابل للاحتراق.

وقال تولغا سزر، الرئيس التنفيذي لشركة بدائل: " ساهم دزرت في مساعدة العديد من المدخنين البالغين على اتخاذ الخطوة الأولى بعيداً عن التدخين، ووصول 200 ألف شخص إلى الإقلاع الكامل عن النيكوتين يؤكد عمق الأثر، وليس فقط اتساعه".

وجددت بدائل تأكيد طموحها في دعم إقلاع مليون شخص عن التدخين في المملكة بحلول عام 2028، مشيرة إلى أن المؤشرات الحالية تعزز إمكانية تحقيق هذا الهدف، وربما قبل الموعد المحدد.