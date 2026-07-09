إنه أكبر حدث رياضي في العالم، حيث يتابعه 5 مليارات مشجع. ستكون هذه النسخة من كأس العالم الأكثر مشاهدةً وزيارةً ومشاركةً على وسائل التواصل الاجتماعي. حفل الافتتاح قبل انطلاق كأس العالم.

وسيكون كأس العالم 2026 الحدث الرياضي الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يفرض تحديًا كبيرًا فيما يتعلق باستهلاك البيانات. وتشير التقديرات إلى أن 7% من حركة الإنترنت العالمية ستُستهلك من قِبل مشاهدي كرة القدم. وستستهلك البطولة وحدها 90 بيتابايت، أي 45 ضعفًا مقارنةً بكأس العالم 2022 في قطر

وطبقا لصحيفة " موندو أمريكا" من المتوقع أن تكون بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، الجارية حالياً، الأكثر مشاهدةً ومتابعةً وزيارةً في التاريخ. تُعتبر أكبر حدث رياضي في العالم، متجاوزةً الألعاب الأولمبية، ومباراة السوبر بول، وكأس العالم للكريكيت ويحظى هذا الحدث بدعم جماهيري هائل، إذ يبلغ عدد مشجعي كرة القدم حول العالم نحو 5 مليارات مشجع، أي ضعف عدد مشجعي ثاني أكثر الرياضات شعبية، وهي الكريكيت

وهذا يعني أن ما يقارب 6 من كل 10 أشخاص على وجه الأرض يُعلنون أنفسهم من مشجعي كرة القدم. وهذا يُفسر اهتمام المستثمرين العرب وصناديق الاستثمار الخاصة بامتلاك الدوريات الأوروبية الكبرى، بما فيها الدوري الإسباني، أو أن يصبحوا مساهمين في الأندية ليكونوا جزءًا من قطاعٍ تتضاءل فيه أهمية مبيعات التذاكر مقارنةً بالاتفاقيات التجارية أو استخدام الملاعب.

وتقول الصحيفة الأمريكية خلال كأس العالم، ستُجرى 104 مباريات، معظمها في الولايات المتحدة (78 مباراة) مقابل 13 مباراة في كندا والمكسيك. كل شيء هنا أكبر من كأس العالم 2022 في قطر، حيث سيضم عددًا أكبر من الفرق والملاعب القادرة على استضافة 7.2 مليون مشجع، مقارنةً بـ 3.4 مليون مشجع قبل أربع سنوات.

وأشارت إلى أن هذه أرقام فلكية ويُقدر أن الدول الـ 48 المشاركة تُمثل 27% من سكان العالم و62% من الاقتصاد العالمي. تشير الدراسات الأولية التي أجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى أن كأس العالم 2026 سيؤثر على الاقتصاد العالمي بنحو 41 مليار دولار، وسيصنع 800 ألف وظيفة، منها وظيفتان من كل عشر وظائف في الولايات المتحدة

وسيعود هذا الحدث بالنفع على قطاعات متنوعة، مثل شركات الطيران، والمشروبات، والملابس الرياضية، والمطاعم، وقنوات الكابل والأقمار الصناعية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت.

ويؤثر كأس العالم على الرواتب، لا سيما في قطاع الخدمات، كما يعزز مبيعات التجزئة، ويؤثر على التضخم. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفنادق في الولايات المتحدة بنسبة 1% في يونيو/حزيران بسبب كأس العالم، مع زيادات ملحوظة في المدن التي تستضيف المباريات. بحسب بنك أوف أمريكا، حققت صناعة الرياضة العالمية إيرادات بلغت 2.3 تريليون دولار العام الماضي، ما جعلها عاشر أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات هذه الصناعة 3.7 تريليون دولار بحلول 2030 حققت كرة القدم إيرادات بلغت 620 مليون يورو في الدوريات الأوروبية الكبرى عام 2025، حيث جاء أقل من 20% منها من مبيعات تذاكر المباريات، وجزء كبير من حقوق البث التلفزيوني، والباقي من الصفقات التجارية

.ويتوقع المحللون فوز إسبانيا بكأس العالم إحصائيًا، مع توقعات غولدمان ساكس بفوزها ومن المتوقع أيضًا أن يكون للبطولة أثر مالي، حيث سيحصل الفريق الفائز على كأس تزيد قيمتها عن 0.74 مليون يورو نتيجة ارتفاع أسعار الذهب.