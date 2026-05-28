380 شركة إعاشة توفر 14 مليون وجبة للحجاج وأنظمة تتبع لعمليات نقل الطعام

بلغ عدد متعهدي الإعاشة المشاركين في موسم الحج الحالي نحو 380 متعهدا، بطاقة تشغيلية تصل إلى 8 ملايين وجبة في مكة المكرمة، ونحو 6 ملايين وجبة في المشاعر المقدسة، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" رئيس لجنة الإعاشة في غرفة مكة المكرمة ونائب رئيس اللجنة الوطنية للإعاشة في اتحاد الغرف السعودية ماجد دانش.

يعتمد القطاع خلال موسم الحج على تقنيات حديثة لتعزيز سلامة الغذاء، من بينها أنظمة التغليف الحراري السريع للوجبات الساخنة، إلى جانب استخدام حافظات حرارية بدرجات مضبوطة أثناء عمليات النقل، بما يحد من مخاطر التلوث ويحافظ على جودة الوجبات.

كما جرى تزويد مركبات نقل الطعام بأنظمة تتبع عبر الأقمار الصناعية (GPS) مرتبطة بالجهات الرقابية في أمانة العاصمة المقدسة، ما يتيح مراقبة حركة المركبات وضمان وصولها في المواعيد المحددة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمرورية لتسهيل دخولها إلى المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة دون تأخير.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة لـ"الاقتصادية" أنها تدعم منظومة الإمداد الغذائي عبر منصة “موردي”، التي تستهدف خدمة أكثر من 1.8 مليون حاج وتقديم ما يزيد على 32 مليون وجبة خلال الموسم كاملا.

وتضع الأمانة سلامة الغذاء ضمن أولوياتها التشغيلية خلال الحج، عبر منظومة رقابية تشمل المطابخ والمنشآت الغذائية والأسواق ومراكز الإعاشة، إلى جانب تشغيل خمسة مختبرات ثابتة ومتنقلة بطاقة تصل إلى 1300 عينة يوميا، مع تنفيذ جولات ميدانية مستمرة وسحب عينات لفحصها مخبريا.

وتسهم منصة "موردي" كذلك في تتبع سلاسل الإمداد الغذائي وضمان الامتثال للاشتراطات الصحية، فيما تُلزم جميع متعهدي الإعاشة بالتعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة في سلامة الغذاء كشرط للحصول على التراخيص، بحيث تتولى هذه الجهات أخذ عينات عشوائية من الوجبات والاحتفاظ بها تحسبا لأي حالات اشتباه بالتسمم الغذائي أو التلوث البكتيري.

ويواجه القطاع تحديات مرتبطة بالعمالة الموسمية وإصدار تصاريح الدخول والخروج إلى مكة والمشاعر المقدسة، إلا أن العاملين في القطاع يرون أن التحدي الأبرز يتمثل في توفير العمالة داخل المملكة، في ظل ارتفاع تكلفة استقدام عمالة خارجية لفترات تشغيل قصيرة تمتد لشهرين أو 3 أشهر.

وفرة المعروض الغذائي تحافظ على استقرار الأسعار

تنعكس أي زيادة في تكاليف العمالة بشكل مباشر على أسعار الوجبات المقدمة للحجاج، غير أن الأسعار ما تزال مستقرة خلال الموسم الحالي، وسط وفرة في المعروض الغذائي واستقرار أوضاع السوق، بحسب دانش.

وباتت شركات الإعاشة تعتمد بشكل متزايد على تنوع المذاقات العالمية لتلبية احتياجات الحجاج من مختلف الجنسيات، حيث تُعد قوائم الطعام وفق التوزيع الجغرافي والثقافي لضيوف الرحمن، بينما تختلف طبيعة الوجبات المقدمة بحسب رغبات الحملات، بين الوجبات الطازجة الساخنة والوجبات الجاهزة أو السريعة.

وفي هذا السياق، أطلقت أمانة العاصمة المقدسة منصة “موردي الغذاء الآمن”، التي تتيح لمتعهدين الإعاشة التوريد من مصادر معتمدة تخضع لفحوص دقيقة، بما يضمن سلامة المواد الخام المستخدمة في إعداد الوجبات، مثل اللحوم والدواجن والخضراوات والأسماك.

28 مليار ريال حجم سوق الإعاشة في السعودية

بلغ حجم سوق الإعاشة في السعودية، شاملا الوجبات المطهية وغير المطهية، نحو 28.2 مليار ريال، موزعة على أكثر من 23 ألف شركة إعاشة ومطبخ مرخص، تشمل المطابخ المركزية والمؤقتة وشركات الإعاشة الموسمية والدائمة، مع توقعات بارتفاع حجم السوق إلى نحو 47.8 مليار ريال بحلول 2030.

من جانبه، أوضح نبيل دمنهوري، المستثمر في قطاع الإعاشة ونائب رئيس لجنة الإعاشة في غرفة مكة المكرمة سابقا، أن الاستعدادات لموسم الحج وصلت إلى مراحل متقدمة من الجاهزية، مؤكدا توفر الإمدادات الغذائية بشكل كامل رغم التحديات الجيوسياسية العالمية، بفضل تنوع مصادر الاستيراد وقوة سلاسل الإمداد في المملكة.

وأشار إلى أن الرقابة لا تقتصر على الجولات الميدانية، بل تشمل أيضا فحوصات مخبرية دقيقة للمنتجات الغذائية قبل التشغيل وأثناءه، إلى جانب سحب عينات عشوائية من الوجبات وتحليلها للكشف عن أي ملوثات أو بكتيريا.

وأوضح أن قطاع الإعاشة يمتلك طاقة استيعابية كبيرة تتيح تلبية احتياجات الحجاج مع مرونة لاستيعاب أي زيادات مستقبلية، خاصة مع دخول مستثمرين جدد وتوسع الأنشطة المرتبطة بالقطاع.

موسمية الطلب أبرز التحديات الاقتصادية

ورغم تنامي الاهتمام بالاستثمار في الإعاشة، فإن إنشاء مصانع متخصصة لإنتاج وجبات الحج لا يزال يواجه تحديات اقتصادية بسبب موسمية الطلب، حيث يتركز النشاط خلال موسم الحج مقارنة بالحاجة إلى تشغيل المصانع على مدى العام.

ولا تزال شريحة واسعة من الحجاج تفضل الوجبات الطازجة المعدة يوميا، ما يدفع متعهدي الإعاشة إلى الاعتماد على الطهي المباشر داخل المطابخ المركزية أو في مواقع قريبة من المشاعر، قبل نقلها عبر مركبات مجهزة وفق اشتراطات صحية مشددة.



