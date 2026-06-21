38 % نمو أعمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار خلال 2025

بلغ إجمالي الأعمال المؤمَّنة الذي حققته المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات 17.8 مليار دولار خلال 2025، بنمو 38% على أساس سنوي.

ارتفع بذلك إجمالي الأعمال المؤمَّنة التراكمي منذ التأسيس إلى 139 مليار دولار، توزعت بين 108 مليارات دولار في مجال التجارة و31 مليار دولار في مجال الاستثمار، بحسب التقرير السنوي لعام 2025 والبيانات المالية المدققة من قبل مجلس المحافظين اللتين اطلعت عليهما "الاقتصادية".

عمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بدأت في 1994، بصفتها عضوا في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول منظمة التعاون الإسلامي ومع بقية العالم، وتشجيع التجارة والاستثمارات البينية من خلال توفير أدوات فعّالة لتخفيف المخاطر وحلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

التزامات تأمينية بـ 7.3 مليار دولار في 2025

المؤسسة تعد الجهة الوحيدة متعددة الأطراف في العالم التي تقدّم خدمات التأمين وإعادة التأمين الإسلامي، وحققت التزامات تأمينية جديدة بلغت 7.3 مليار دولار، فيما اختتمت عام 2025 بإجمالي تعرض وصل إلى 7.6 مليار دولار، وأصبح أعضاؤها 51 دولة بانضمام سيراليون العام الماضي.

الاستثمارات التي توفر لها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات هي حماية تأمينية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية.

ارتفاع 62% في صافي الأرباح

المؤسسة عززت دعم التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال تأمين 7.72 مليار دولار من التجارة البينية، و1.57 مليار دولار من الاستثمارات البينية خلال العام.

من حيث النتائج سجلت صافي ربح سنوي 40.4 مليون دولار في 2025 بارتفاع 62.5% على أساس سنوي، كما شهد صندوق حملة الوثائق تحولا إيجابيا بانتقاله من عجز إلى فائض متراكم بلغ 5.9 مليون دولار بنهاية العام الماضي.