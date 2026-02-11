3500 طن متوسط الوارد اليومي لسوق جدة خلال المواسم

يبلغ متوسط الوارد اليومي لسوق محافظة جدة نحو 2500 طن في الأيام العادية، ويرتفع إلى قرابة 3500 طن يوميًا خلال المواسم، لتلبية احتياجات أسواق جدة وقطاع الضيافة المتنامي، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية نائب رئيس طائفة دلالي حلقات الخضار والفواكه في المحافظة معتصم أبو زنادة.

وبيّن أن الواردات تشكل نحو 70% من إجمالي المعروض مقابل 30% للإنتاج المحلي، مع حضور لافت للمحاصيل العربية التي تمثل قرابة 30% من المستورد، فيما تتصدر أصناف مثل التفاح والموز والبرتقال والعنب والليمون قائمة الأكثر طلبًا، إلى جانب المنتجات الوطنية الأساسية كالطماطم والبصل والبطاطس والخضروات الورقية.

3890 جولة رقابية خلال شهر يناير

نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة 3890 جولة رقابية خلال شهر يناير 2026 في محافظات ومدن منطقة مكة المكرمة ضمن الاستعدادات المبكرة لاستقبال شهر رمضان المبارك، بحسب ما أكدته الوزارة لـ"الاقتصادية"

الوزارة كثفت جولاتها الرقابية الميدانية بهدف تعزيز الالتزام بالأنظمة المعتمدة، ورفع كفاءة الرقابة الصحية والبيئية في أسواق النفع العام والمسالخ.

وأوضحت الوزارة أن حملاتها الاستباقية شملت تنفيذ جولات تفقدية مكثفة على الأسواق والمسالخ في منطقة مكة المكرمة، للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية والزراعية، بما يسهم في تلبية احتياجات المستهلكين خلال موسم يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب.

وركّزت الجولات الرقابية على متابعة جاهزية المسالخ، والتأكد من تطبيق أعلى المعايير الصحية والبيئية، من خلال التدقيق على صالات الذبح، ونظافة المرافق، وسلامة الإجراءات المتبعة، لضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلكين.

وفي السياق ذاته، تشهد أسواق الخضار والفواكه بمحافظة جدة وفرة كبيرة في المعروض وتنوعًا في الأصناف، وسط إقبال واسع من المواطنين والمقيمين لتأمين احتياجاتهم الغذائية استعدادًا لرمضان.

وتتصدر جدة مشهد الاستعداد الغذائي في المنطقة الغربية، بوصفها المحور الأهم لسلاسل الإمداد الغذائي، فيما تُعد سوق الخضار والفواكه المركزي بجدة ركيزة رئيسية في منظومة الأمن الغذائي للمدينة.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة المنتجات الغذائية بغرفة جدة فهد الغامدي، أن الطلب يتركز بشكل خاص على الفواكه المستوردة من دول مثل مصر والمغرب وإسبانيا وجنوب إفريقيا، بينما يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي من الخضار، والذي يعتبر عنصرًا أساسيًا في وجبات بعض فئات العملاء والسائحين بحكم أن محافظة جدة سياحية.

الأسعار تحافظ على مستويات مقبولة

وأضاف أن الأسعار حافظت على مستويات مقبولة رغم ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين مقارنة بالعام الماضي. وتوقع أن يشهد الموسم هذا العام زيادة في الطلب على المواد الغذائية بنسبة لا تقل عن 5%، مدفوعا بتزايد الطلب.

وأشار إلى أن تفضيلات العملاء للمواد الغذائية والخضار والفواكه تختلف بحسب الجنسيات، إذ يفضّل السائحون من الدول العربية الأرز واللحوم والبيض والفواكه الأساسية مثل الموز والتفاح والبرتقال، فيما يميل القادمون من دول الخليج إلى استهلاك اللحوم والدجاج بكثافة، مع أنواع مميزة من الأرز والفواكه الرئيسية وبعض الأصناف الإضافية مثل الفراولة والسلطات، بينما يركّز القادمون من آسيا على الفواكه الآسيوية، وأنواع محددة من الأرز والمخبوزات، إضافة إلى البيض بوصفه عنصرًا أساسيًا في وجباتهم.