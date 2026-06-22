322 ترخيصا صناعيًّا جديدا في السعودية باستثمارات 12.33 مليار ريال

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 322 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال شهر أبريل الماضي، فيما بدأت الإنتاج في 188 مصنعًا جديدًا خلال الشهر نفسه.

حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة تجاوز 12.33 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 2977 فرصة وظيفية في شتى المناطق، بحسب تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة والذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري.

وبلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أبريل 2.01 مليار ريال، مع فرص وظيفية تُقدَّر بـ 3606 وظائف جديدة، ما يظهر استمرار توسُّع القاعدة الصناعية في السعودية، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي.

الوزارة تصدر بشكل شهري عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أبرز المؤشرات الصناعية، التي تبرز حركة النشاط الصناعي في السعودية، بما في ذلك حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد التراخيص الصادرة، والمصانع التي تبدأ الإنتاج.

السعودية لديها عدد من المبادرات بهدف تطوير القطاع الصناعي في البلاد، أبرزها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ( NIDLP ) بهدف تحويل السعودية إلى قوة صناعية ومنصة لوجستية دولية عبر التركيز على 4 قطاعات رئيسية: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

يذكر أن إجمالي الاستثمارات غير الحكومية في قطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" السعودية ارتفع إلى 775 مليار ريال بنهاية عام 2025، بعد استقطاب استثمارات جديدة تجاوزت 110 مليارات ريال، في مؤشر يظهر تسارع وتيرة النمو في القطاعات الأربعة.

كما تشجع مبادرة "صنع في السعودية" المستهلك المحلي والدولي على شراء المنتجات المحلية وزيادة وعي المستهلك بجودة المنتجات الوطنية، إضافة إلى مبادرة تعزيز الاستثمار الصناعي بتقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي لزيادة الاستثمارات وتنويع القاعدة.