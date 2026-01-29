3 تقييمات لوكلاء السيارات وموزعي الأجهزة الكهربائية والمتاجر الإلكترونية في السعودية





أعلنت وزارة التجارة نتائج 3 تقييمات، شملت: وكلاء السيارات، ووكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمتاجر الإلكترونية، مبينة أن التقييمات في مرحلتها الثانية تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز امتثال المنشآت بالمعايير المعتمدة، وتحسين تجربة المستفيدين.

وكلاء السيارات

شمل تقييم وكلاء السيارات (24 وكيلا)، وتضمّن أربعة معايير رئيسية، هي: بيانات المخزون والحجوزات، وخدمات ما بعد البيع، ومستوى الامتثال، والالتزام بحفظ حقوق المستهلك، وذلك عبر 16 مؤشرًا، من أبرزها وفرة السيارات الأكثر طلبًا، وقوائم الانتظار، ومدة الصيانة، وتوفر قطع الغيار.

موزعو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

كما شمل تقييم وكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (18 وكيلًا وموزعًا)، واشتمل على 11 معيارًا، أبرزها: الالتزام بحقوق المستهلك، وخدمات ما بعد البيع والصيانة، ومستوى الامتثال لبلاغات وشكاوى المستهلكين، وذلك لمساعدة المستهلك على اتخاذ قرارات شراء واعية، وتعزيز التنافسية بين الوكلاء.

المتاجر الإلكترونية

تقييم المتاجر الإلكترونية (220 متجرًا إلكترونيًا) خضع إلى 10 معايير، من أبرزها: توثيق المتجر في منصة المركز السعودي للأعمال، وتوفر سياسات الاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال، وسياسات الشحن والتوصيل، وحقوق وواجبات المستهلك، وآلية التعامل مع الشكاوى والمقترحات، إضافة إلى وجود أيقونة "تواصل معنا" بشكل واضح.

وأكدت الوزارة أن بناء معايير ومؤشرات التقييم جاء بالشراكة مع المستهلكين والقطاع الخاص، ممثلًا باللجان الوطنية والوكلاء والموزعين، بهدف تطوير القطاعات ومعالجة التحديات التي تواجه المستهلك.