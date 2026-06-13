3 تريليونات دولار ثروات الأفراد والشركات في السعودية والعقار وحيدا لم يعد كافيا

يقدر إجمالي ثروات الأفراد والشركات في السعودية بنحو 3 تريليونات دولار، منها ما يقارب تريليون دولار ثروات قابلة للاستثمار، بحسب مدير عام فولت السعودية لإدارة الثروات والاستشارات الاستثمارية، عبدالرحمن السديري، الذي توقع أن يلعب الذكاء الاصطناعي دورا محوريا في إعادة تشكيل مفهوم الاستثمار وصناعة الثروات خلال السنوات المقبلة.

وقال السديري، خلال حديثه لـ "بودكاست هللة" الصادر عن صحيفة الاقتصادية، إن المضاربة تعد من أكبر الأخطاء التي يقع فيها المستثمرون الجدد، في وقت أصبحت فيه الثقافة الاستهلاكية المتنامية في دول الخليج أحد أبرز التحديات أمام بناء الثروات، مدفوعة بالإعلانات الرقمية الذكية التي باتت أكثر قدرة على جذب المستهلكين واستنزاف مدخراتهم.

وحذر من مخاطر تركز الاستثمارات في نطاقات جغرافية محددة، مشيرا إلى أن نحو 98% من الاستثمارات الخارجية للسعوديين عبر الوسطاء المحليين تتجه إلى الأسواق الأمريكية.

السديري أشار إلى أن التنويع يمثل أحد أهم عوامل حماية الثروة واستدامتها، فيما ترتبط العديد من حالات تعثر الثروات العائلية بعدم اتفاق الورثة على توجهات الشركات أو استمرار العمل بعقلية الجيل المؤسس دون مواكبة التحولات الاقتصادية والتقنية.

وأكد السديري أن الفرص الكبرى لصناعة الثروات لم تنته، لكنها انتقلت إلى قطاعات جديدة تقودها التقنية والابتكار، موضحا أن مجالات مثل التقنية المالية والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية والصناعات المتقدمة مرشحة لإنتاج موجة جديدة من الأثرياء خلال السنوات المقبلة.

أضاف مدير عام فولت السعودية لإدارة الثروات والاستشارات الاستثمارية، أن بناء الثروة في عصر التضخم وتقلبات الأسواق يتطلب التركيز على الاستثمار طويل الأجل والانضباط المالي، بدلا من السعي وراء المكاسب السريعة.

ونوه إلى أن الحفاظ على الثروة بات تحديا لا يقل أهمية عن تكوينها، خاصة مع التغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.

وفيما يخص العقار، أشار إلى أنه لا يزال يحظى بجاذبية كبيرة لدى المستثمرين السعوديين، إلا أن الاعتماد عليه كخيار وحيد لم يعد كافيا، مشددا على أهمية توزيع الاستثمارات بين أسواق وقطاعات متعددة لتقليل المخاطر وتعظيم فرص النمو.

ورأى السديري أن الذكاء الاصطناعي سيصبح شريكا أساسيا للمستثمرين في المستقبل، وقد يتطور دوره ليقدم استشارات مالية أكثر دقة وشمولا.

لكنه أكد أن نجاح الاستثمار سيظل مرتبطا بوضوح الأهداف، وإدارة المخاطر، والقدرة على اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة لا العاطفة.