جذب قطاع الفنتك في السعودية 860 مليون دولار من الاستثمارات الرأسمالية في النصف الأول من 2025، ما يمثل نصف استثمارات الفنتك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" المنظم العام في شركة الأوسط لتنظيم المعارض والمؤتمرات، خالد المكاوي.

ووصل حجم السوق السعودية للمدفوعات الرقمية إلى 181 ملياردولار عام 2025، مع توقعاته للوصول إلى نحو 298 مليار دولار بحلول 2030.

وقال المكاوي، "إن هذا ليس مجرد رقم بل تحول هيكلي في طريقة التعامل مع المال، الخدمات المالية، والمدفوعات، وكل هذا يضع المملكة ليس فقط في موقف متلق للتحول المالي، بل في موقع صُنع القرار والابتكار".

أضاف، أن "عدد شركات الفنتك في السعودية بلغ أكثر من 280 شركة حتى منتصف 2025"، مشيرا إلى أن القطاع يوظف اليوم ما يزيد على 11 ألف شخص تقريبا، بعد نمو يقارب 64% عن العام السابق.

جاء ذلك خلال موتمر أسبوع جدة للفنتك الذي يجمع قادة المال والتقنية والمستثمرين وصناع القرار، لتبادل الخبرات، واستشراف مستقبل الاقتصاد السعودي في ظل رؤية 2030.

و يركّز برنامج هذا العام على الجمع بين التعليم والتعاون، من خلال فعاليات تعليمية وتدريبية متنوعة بحضور خبراء من أكثر من 20 دولة لتزويد المشاركين برؤى ثاقبة تدعم اتخاذ قرارات استراتيجية مؤثرة.

المكاوي أفاد بأن التقنية المالية لم تعد مجرد أدوات، بل أصبحت لغة الاقتصاد الحديث، ومحركا رئيسيًا للنمو والاستدامة، ورافدا جديدا لتمكين الشباب ورواد الأعمال والمستثمرين.

أشار إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبين الفكروالتقنية، هي المفتاح الحقيقي لصناعة التحول المالي والاقتصادي حاليا، مضيفا أن "السعودية تشهد موجة تحول اقتصادي غير مسبوقة، يجعل من التقنية المالية ركنًا أساسيًا في بناء اقتصاد حديث ومرن وسريع التكيف".

من جهته، قال لـ"الاقتصادية" الأمير سيف الإسلام بن سعود بن عبد العزيز رئيس مجلس ادارة مجموعة الأوسط لتنظيم المعارض والمؤتمرات، "إن قطاع الفنتك أصبح جزءا أساسيا من الحياة الاقتصادية والاستثمار، والمملكة تسير سريعا في كافة القطاعات وبينها الفنتك".

وأشار إلى أن هناك مخاوف من الاستغناء عن كثير من الطاقة البشرية، لكن يتوقع أن يتفادى علم الاقتصاد الاجتماعي هذه المخاوف.