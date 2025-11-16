جذب قطاع الفنتك في السعودية 860 مليون دولار من الاستثمارات الرأسمالية في النصف الأول من 2025، ما يمثل نصف استثمارات الفنتك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" المنظم العام في شركة الأوسط لتنظيم المعارض والمؤتمرات، خالد المكاوي.
وقال المكاوي، "إن هذا ليس مجرد رقم بل تحول هيكلي في طريقة التعامل مع المال، الخدمات المالية، والمدفوعات، وكل هذا يضع المملكة ليس فقط في موقف متلق للتحول المالي، بل في موقع صُنع القرار والابتكار".
أضاف، أن "عدد شركات الفنتك في السعودية بلغ أكثر من 280 شركة حتى منتصف 2025"، مشيرا إلى أن القطاع يوظف اليوم ما يزيد على 11 ألف شخص تقريبا، بعد نمو يقارب 64% عن العام السابق.
و يركّز برنامج هذا العام على الجمع بين التعليم والتعاون، من خلال فعاليات تعليمية وتدريبية متنوعة بحضور خبراء من أكثر من 20 دولة لتزويد المشاركين برؤى ثاقبة تدعم اتخاذ قرارات استراتيجية مؤثرة.
المكاوي أفاد بأن التقنية المالية لم تعد مجرد أدوات، بل أصبحت لغة الاقتصاد الحديث، ومحركا رئيسيًا للنمو والاستدامة، ورافدا جديدا لتمكين الشباب ورواد الأعمال والمستثمرين.