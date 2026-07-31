تشهد سوق خدمات نقل الأثاث والتدبير المنزلي في السعودية منافسة متصاعدة بين الشركات والتطبيقات المتخصصة، مدفوعة بارتفاع الطلب على خدمات التنظيف والنقل وتوفير العمالة المنزلية، في وقت تتسابق فيه المنشآت إلى استقطاب العملاء عبر تقديم عروض سعرية وخصومات وباقات خدمات متكاملة.

ورغم اتساع الخيارات أمام المستهلكين، فإن آراء عدد من المستخدمين تشير إلى أن انخفاض الأسعار والعروض الترويجية لا ينعكس بالضرورة على جودة الخدمة، إذ ما تزال كفاءة العمالة، والالتزام بالمواعيد، وجودة مواد التنظيف والتجفيف، من أبرز العوامل التي تحدد مستوى رضا العملاء.

أسعار النقل تبدأ من 300 ريال وقد تتجاوز 1500 ريال

رصدت "الاقتصادية" تفاوتًا ملحوظًا في أسعار خدمات نقل الأثاث داخل مدينة الرياض، إذ تبدأ تكلفة الحمولة الواحدة من نحو 300 ريال، وقد تتجاوز 1500 ريال بحسب كمية الأثاث، وعدد العمال، والخدمات الإضافية، مثل الفك والتركيب والتغليف.

كما تتراوح أسعار خدمات التنظيف المنزلي بين 200 و800 ريال، فيما تبدأ تكلفة تنظيف الفلل من 400 ريال وقد تصل إلى 900 ريال تبعًا لمساحة العقار ونوع الخدمة المطلوبة.

وتبدأ أسعار تنظيف الخزانات من 200 ريال، في حين تبلغ تكلفة رش المبيدات نحو 150 ريالًا، بينما تبدأ أسعار تنظيف الكنب من 50 ريالًا للمقعد الواحد بحسب الحجم ونوع القماش.

عروض تصل إلى 50% .. لكن الجودة محل تباين

قال سعد الثقفي، أحد مستخدمي خدمات التدبير المنزلي، إن بعض التطبيقات لم تحقق النتائج المرجوة، مشيرًا إلى ظهور روائح غير مستحبة بعد تنظيف الأثاث نتيجة ضعف عمليات الشفط والتجفيف.

وأضاف أن تنظيف الفلل متوسطة المساحة يكلف بين 400 و900 ريال، فيما يتحمل العميل كذلك تكاليف المياه والكهرباء المستخدمة أثناء تنفيذ الخدمة.

من جانبها، أوضحت أسمهان، وهي من مستخدمات هذه التطبيقات، أن بعض الشركات تقدم خصومات تصل إلى 50%، إلا أن جودة الخدمة لا تتوافق دائمًا مع توقعات العملاء، مبينة أن بعض مواد التنظيف تترك آثارًا وروائح تستمر ليوم أو يومين بعد انتهاء العمل.

الالتزام بالمواعيد والتجفيف أبرز ملاحظات العملاء

أشار أبو فهد إلى أن بعض التطبيقات لا تلتزم بالمواعيد المحددة أو بالتواصل مع العملاء عند حدوث تأخير، لافتًا إلى أن ضعف تجفيف الكنب بعد تنظيفه يعد من أكثر المشكلات التي واجهها.

وأوضح أن الأسعار تختلف بحسب نوع الخدمة والمساحة، مبينًا أن الاستعانة بعاملات تنظيف متخصصات أصبحت خيارًا مفضلًا لدى كثير من الأسر، لما توفره من سرعة في الإنجاز ومستوى أفضل من جودة الخدمة.

وفي المقابل، أكد سعد القحطاني أن تجربته مع بعض التطبيقات المتخصصة في توفير عاملات النظافة كانت إيجابية، مشيدًا بسرعة الإنجاز وكفاءة العاملات، ومعتبرًا أن التدريب والتأهيل يمثلان العنصر الأهم في تعزيز ثقة العملاء ورفع مستوى جودة الخدمات.

المنافسة لا تعني دائمًا جودة أعلى

من جانبه، أوضح أحمد السلمي، أحد مستخدمي خدمات نقل الأثاث، أن تكلفة نقل العفش مع التغليف من حي إلى آخر داخل الرياض تبدأ من نحو 300 ريال للحمولة الواحدة، وقد تتجاوز 1500 ريال بحسب كمية الأثاث والخدمات الإضافية، مثل الفك والتركيب والتغليف.

وأضاف أن كثرة الشركات والتطبيقات منحت العملاء خيارات أوسع، إلا أن تفاوت الأسعار لا يعكس بالضرورة جودة الخدمة، مؤكدًا أهمية الاعتماد على الشركات التي تتميز بخبرة العمالة والالتزام بالمواعيد والمحافظة على سلامة الأثاث أثناء النقل.

ويرى مستهلكون أن المنافسة الحالية أسهمت في تنويع الخدمات وخفض الأسعار، إلا أنها أوجدت تفاوتًا واضحًا في مستوى الجودة بين مقدمي الخدمة، ما يجعل سمعة الشركة، وتقييمات العملاء، وكفاءة العمالة عوامل أكثر أهمية من السعر عند اتخاذ قرار الشراء.

24 ألف سجل تجاري يعكس اتساع السوق

في مؤشر على نمو النشاط، كشفت وزارة التجارة لـ"الاقتصادية" أن إجمالي السجلات التجارية لنشاط نقل الأثاث بلغ 24,139 سجلًا تجاريًا بنهاية الربع الأول من 2026.

وتصدرت منطقة الرياض عدد السجلات بواقع 11,136 سجلًا تجاريًا، ما يمثل نحو 46% من إجمالي السجلات، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ4,511 سجلًا، ثم المنطقة الشرقية بـ2,952 سجلًا.

يعكس هذا النمو اتساع سوق خدمات نقل الأثاث، بالتزامن مع زيادة الطلب على خدمات التدبير المنزلي، ودخول شركات وتطبيقات جديدة، الأمر الذي عزز المنافسة في الأسعار وتنوع الخدمات، لكنه رفع في الوقت ذاته سقف توقعات المستهلكين فيما يتعلق بجودة الأداء والالتزام بمعايير الخدمة.