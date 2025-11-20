سجّلت شركتا "تابي" و"تمارا" المتخصصتان في حلول "اشتر الآن وادفع لاحقا" BNPL إيرادات مجتمعة بلغت 1.9 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو سنوي 57%، مدعومة بزيادة عمولات التجار التي تمثل المصدر الرئيسي للدخل.

ويأتي هذا الأداء وسط توسع سوق الـ BNPL في السعودية، وهو نموذج تمويلي يتيح للمستهلكين الشراء والسداد على دفعات دون فوائد، بينما يتولى مزود الخدمة دفع قيم المشتريات فورا للتاجر ثم تحصيلها من العميل.

وأسهم هذا النموذج في دعم الإنفاق، خصوصاً في التجارة الإلكترونية وتجزئة السلع الاستهلاكية، ما عزز هامش الربح الإجمالي للشركتين خلال الفترة.

تابي وتمارا تحققان أرباحا مليونية

حققت "تابي" و"تمارا" صافي أرباح مجمع بلغ 241.7 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل صافي خسارة في الفترة المماثلة من العام الماضي، بدعم تحول "تمارا" إلى الربحية.

وسجل الهامش الصافي المجمع 41% مقارنة بنحو 22% العام الماضي.

تفوقت "تمارا" على "تابي" في هامش الربح الإجمالي عند 44% مقابل 38% لـ"تابي"، نتيجة كفاءة ضبط تكاليف التمويل وتحسين جودة العائدات.

تعد "تمارا" أول شركة تقنية مالية سعودية تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار، بدعم استثمارات من سنابل للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين دوليين

اعتماد التمويل لتوسع واستقرار خسائر الائتمان

ارتفعت تكاليف التمويل إلى 26% من الإيرادات مقارنة بـ21% للفترة المماثلة، لتصل إلى 477.6 مليون ريال، وذلك مع توسّع الشركتين في الإقراض لتعزيز النمو التشغيلي، إلى جانب تأثير بيئة الفائدة المرتفعة.

مع النمو القوي في حجم الأعمال، إلا أن خسائر الائتمان شهدت زيادة طفيفة بلغت 0.4% فقط، لتصل إلى 251.3 مليون ريال، ما يعكس تحسن الالتزام بالسداد لدى العملاء وارتفاع كفاءة التحصيل.

"تمارا" تتحول إلى الربحية

تحولت شركة "تمارا"، المتخصصة في التقنية المالية والمدفوعات والخدمات المصرفية إلى الربحية مسجلة 92.4 مليون ريال خلال الأشهر التسعة، مقارنة بخسائر بلغت 165.5 مليون ريال العام الماضي.

وجاء التحول مدفوعا بنمو قوي في الإيرادات مع ثبات نسبي في تكاليف التمويل ومخصصات الخسائر الائتمانية.

خلال الربع الثالث، سجلت صافي ربح بلغ 28.1 مليون ريال بعد تضاعف إيراداتها إلى 333 مليون ريال.

"تابي" تضاعف أرباحها 3 مرات

حققت "تابي" صافي ربح بلغ 149.3 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى، بنمو سنوي 300%، مدعومة بارتفاع الإيرادات وتراجع مصاريف التسويق والامتياز التجاري.

وفي الربع الثالث، سجلت الشركة صافي ربح بلغ 59 مليون ريال بنمو في الإيرادات بلغ 54% إلى 390.2 مليون ريال.

