1.7 مليون حاج يبدأون النفرة إلى مشعر مزدلفة بعد وقفة عرفات

توجه حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر مزدلفة بعد أداء ركن الحج الأعظم على صعيد عرفات في مشهد إيماني ​مهيب، وسيؤدي الحجاج في مزدلفة، المشعر الحرام، صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا وسيبيتون ليلتهم ويجمعون الحصى لرمي الجمرات بعد فجر يوم النحر وخلال أيام التشريق الثلاثة.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 2026 بلغ 1,707,301 حاجاً وحاجة، في مؤشر يعكس حجم الجهود التنظيمية والخدمية التي سخّرتها المملكة لإنجاح الموسم، وتوفير أعلى مستويات الرعاية والأمن والخدمات لضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم.

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وأوضحت الهيئة أن عدد حجاج الخارج بلغ 1,546,655 حاجاً وحاجة، قدموا من 165 جنسية حول العالم بنسبة 90% من الإجمالي، فيما بلغ عدد حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين 160,646 حاجاً وحاجة.

عدد الحجاج الذكور بلغ 893,396 حاجاً، مقابل 813,905 حاجات من الإناث، في حين تصدّرت المنافذ الجوية طرق قدوم حجاج الخارج بعدد 1,485,729 حاجاً وحاجة، مقارنة بـ54,429 عبر المنافذ البرية، و6,497 عبر المنافذ البحرية.

وفي إطار المبادرات النوعية التي تنفذها المملكة لتسهيل رحلة الحج، كشفت الهيئة أن عدد المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" بلغ 388,694 حاجاً وحاجة، وهي المبادرة التي تواصل تعزيز تجربة الحجاج عبر تسهيل إجراءات السفر والقدوم من بلدانهم حتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

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كما أظهرت الإحصاءات حجم الجهود البشرية والتنظيمية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد القوى العاملة المشاركة في موسم الحج 441,049 مشاركاً، إضافة إلى 26,701 متطوع ومتطوعة، أسهموا في تقديم الخدمات الإرشادية والتنظيمية والصحية والإنسانية، بما يعكس ثقافة العمل التطوعي وروح التكامل المؤسسي في السعودية.