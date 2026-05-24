15 دولة تدين افتتاح "أرض الصومال" سفارة في القدس المحتلة

أدان وزراء خارجية السعودية، ومصر، وقطر، والأردن، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا، وجيبوتي، والصومال، وفلسطين، وعمان، والسودان، واليمن، ولبنان، وموريتانيا، بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة بإقدام ما يسمى إقليم "أرض الصومال" بافتتاح سفارة مزعومة له في القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية ذات الصلة، ما يمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة.

أكدوا رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددين التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

شدد الوزراء على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.