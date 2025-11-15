



أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن قائمة تضم 145 شركة أبدت رغبتها للمشاركة في مشروع قطار القدية السريع، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص وشركة "القدية للاستثمار".

وأوضحت الهيئة في منشور لها على موقعها الإلكتروني، أن قائمة الشركات تتوزع على 6 فئات تشمل 68 مطورا ومقاولا رئيسيا، و10 موردين للمعدات والأنظمة، و12 شركة مشغلة لخدمات السكك الحديدية، و16 شركة استثمار، و23 شركة للتصميم وإدارة المشروع، فضلا عن 16 شركة أخرى.

يهدف قطار القدية إلى تنويع وسائل النقل في الرياض، وسيُنفذ المشروع بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص.