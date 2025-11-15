الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 17 نوفمبر 2025 | 26 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.3
(0.87%) 0.08
مجموعة تداول السعودية القابضة189.5
(-0.26%) -0.50
الشركة التعاونية للتأمين127
(-2.16%) -2.80
شركة الخدمات التجارية العربية103.1
(-3.64%) -3.90
شركة دراية المالية5.53
(0.91%) 0.05
شركة اليمامة للحديد والصلب36.02
(-0.88%) -0.32
البنك العربي الوطني22.2
(-1.03%) -0.23
شركة موبي الصناعية10.29
(-4.72%) -0.51
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة31.9
(-2.03%) -0.66
شركة إتحاد مصانع الأسلاك22.91
(0.93%) 0.21
بنك البلاد27.34
(-0.22%) -0.06
شركة أملاك العالمية للتمويل12.2
(-1.45%) -0.18
شركة المنجم للأغذية53.65
(-0.74%) -0.40
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.31
(-1.83%) -0.23
الشركة السعودية للصناعات الأساسية56.5
(0.00%) 0.00
شركة سابك للمغذيات الزراعية118.4
(-0.34%) -0.40
شركة الحمادي القابضة29.28
(-1.61%) -0.48
شركة الوطنية للتأمين13.74
(-0.15%) -0.02
أرامكو السعودية25.76
(0.70%) 0.18
شركة الأميانت العربية السعودية18.25
(-0.60%) -0.11
البنك الأهلي السعودي38.02
(0.58%) 0.22
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات30.84
(-0.39%) -0.12
الأخبار


أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن قائمة تضم 145 شركة أبدت رغبتها للمشاركة في مشروع قطار القدية السريع، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص وشركة "القدية للاستثمار".

وأوضحت الهيئة في منشور لها على موقعها الإلكتروني، أن قائمة الشركات تتوزع على 6 فئات تشمل 68 مطورا ومقاولا رئيسيا، و10 موردين للمعدات والأنظمة، و12 شركة مشغلة لخدمات السكك الحديدية، و16 شركة استثمار، و23 شركة للتصميم وإدارة المشروع، فضلا عن 16 شركة أخرى.

يهدف قطار القدية إلى تنويع وسائل النقل في الرياض، وسيُنفذ المشروع بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية