نفذ 220 شريكا أدبيا نحو 12 ألف مبادرة ثقافية في 57 مدينة ضمن مبادرة "الشريك الأدبي"، وفق ما ذكرته لـ"الاقتصادية" هيئة الأدب والنشر والترجمة.

واختتمت الهيئة أعمال النسخة الخامسة من مبادرة "الشريك الأدبي" الجمعة، فيما تجاوزت قيمة الجوائز الممنوحة للفائزين مليون ريال، تصدرتها الجائزة الكبرى البالغة 250 ألف ريال.

وقالت الهيئة إن النسخة الخامسة شهدت تنفيذ 11677 مبادرة ثقافية بمشاركة 9,240 متحدثا، فيما ارتفع عدد المتحدثين الجدد بنسبة 68% مقارنة بالنسخ السابقة، وتجاوز عدد المستفيدين مليون شخص.

وشملت الجوائز مسارات المقاهي، والأندية الثقافية، والجمعيات، ودور النشر، والمساحات المشتركة، إضافة إلى جوائز لأفضل إسهام مبتكر، وأفضل ممثل لثقافة المنطقة، وأفضل ظهور إعلامي.

وشهد الحفل تكريم الفائزين في المسارات الخمسة للمبادرة، التي شملت المقاهي، والأندية الثقافية، والجمعيات، ودور النشر، والمساحات المشتركة، بجميع فئاتها، تقديرًا لتميز مبادراتهم الأدبية وإسهامها في توسيع دائرة المشاركة الثقافية وتعزيز وصول الأدب.

وأطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة مبادرة "الشريك الأدبي" قبل 5 سنوات بهدف توسيع المشاركة المجتمعية في الأنشطة الأدبية، وبناء شراكات مع القطاعين الخاص وغير الربحي، وتحويل المقاهي، ودور النشر، والمساحات المشتركة إلى منصات تستضيف الفعاليات الثقافية في شتى مناطق السعودية.