115 فريقا ميدانيا من البرنامج الصحي التطوعي بالحج في المشاعر المقدسة





بدأت الفرق الميدانية للبرنامج الصحي التطوعي بالحج في موسمه الـ18 أعمالها في المشاعر المقدسة، لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم الرعاية الصحية الأولية والخدمات التوعوية والوقائية في عدد من المواقع ذات الكثافة العالية.

وباشرت الفرق التطوعية مهامها مساء اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ويوم التاسع في مشعر عرفات، وفق خطة ميدانية لتوزيع نقاط الرعاية الصحية التطوعية في منى وعرفات ومزدلفة وخطوط المشاة، بما يتوافق مع خطط سير وتفويج الحجاج أثناء أداء المناسك، وبما يضمن سرعة الاستجابة وتقديم الخدمة الصحية الميدانية بكفاءة وجودة.

وبلغ عدد الفرق الميدانية المشاركة في البرنامج 115 فريقًا ميدانيًا، موزعة على مواقع حيوية في المشاعر المقدسة، شملت عددًا من نقاط الرعاية الصحية التطوعية، إضافة إلى تغطية جسر الجمرات بأدواره الأربعة في مشعر منى، بهدف تقديم الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز الوعي الصحي، والحد من الإصابات والمضاعفات الصحية بين الحجاج.

وأوضح الدكتور جاسر بن عبدالله الشهري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية “درهم وقاية”، الجهة المنفذة للبرنامج، أن عدد المتطوعين والمتطوعات المشاركين هذا العام بلغ 710 متطوعين ومتطوعات، منهم 402 متطوع و308 متطوعات، جرى تأهيلهم عبر برنامج تدريبي مكثف شمل الجانبين النظري والميداني.

وبيّن الدكتور الشهري أن إجمالي الساعات التدريبية المقدمة للمتطوعين بلغ 19,880 ساعة تدريبية، من خلال 20 ورشة عمل ومحاضرة وجلسة تدريبية، قدّمها 10 مدربين، بهدف رفع جاهزية الفرق وتمكينها من التعامل مع أبرز الحالات الصحية الشائعة في موسم الحج.

وأضاف أن البرنامج التدريبي ركز على إكساب المتطوعين المهارات اللازمة للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس والتمييز بينهما، وإصابات القدم، وحالات الإعياء، إضافة إلى آليات فرز الحالات أثناء الطوارئ والكوارث لا قدر الله، والقدرة على تحديد الحالات التي تستدعي التحويل إلى المراكز الصحية.

وتنفذ جمعية “درهم وقاية” البرنامج الصحي التطوعي بالحج في موسمه الثامن عشر، تحت إشراف ودعم عدد من الجهات ذات العلاقة، وبما يعكس تكامل الجهود بين القطاع غير الربحي والجهات الحكومية والصحية، للإسهام في رفع الوعي الصحي، وتقليل المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها الحجاج، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز ثقافة التطوع الصحي لدى طلاب وطالبات الكليات الصحية، وتمكين الكفاءات الوطنية من المشاركة الفاعلة في خدمة الحجاج، إلى جانب دعم الابتكار وتطبيقاته في المجال الصحي وطب وإدارة الحشود، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وإبراز الصورة المشرفة للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.