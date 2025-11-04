الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

تسعى 100 شركة فرنسية لاقتناص فرص تنفيذ مشاريع إكسبو 2030 وكأس العالم 2034 في السعودية، بحسب ما ذكرته لـ "الاقتصادية" مفوضية التجارة التابعة للسفارة الفرنسية في السعودية "بيزنس فرانس".

الشركات الفرنسية المختصة العاملة في قطاعات البنية التحتية والنقل والهندسة والثقافة، ستزور الرياض نهاية نوفمبر الجاري للمشاركة في منتدى الأعمال الفرنسي السعودي للبحث عن فرص استثمار في البنية التحتية كمشروع إكسبو تتعلق بالتصميم وتنفيذ المترو الذي يربط المطار بموقع الحدث 2030.

وأشارت المفوضية التجارية إلى أنه سيتم عقد صفقات مع مُمولين رئيسيين من فرنسا والسعودية على هامش منتدى الأعمال ، كما ستلتقي الشركات الفرنسية بعدد من الجهات والشركات الحكومية وممثلي شركات القطاع الخاص، لمناقشة إمكانية تنفيذ مشاريع في المدن الذكية، والنقل، والرياضة، والتكنولوجيا، والثقافة، والأمن.

يعرف بمنتدى الأعمال الفرنسي السعودي بأنها منصة رفيعة المستوى تجمع الشركات وصناع القرار والمؤسسات من فرنسا والسعودية لتعزيز الشراكات واستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، مع التركيز على الرياض وتحولها بفضل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.

حجم استثمارات الشركات الفرنسية في السعودية يقدر بنحو 2.8 مليار يورو (نحو 3.08 مليار دولار)، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" محمد نهاض قنصل عام فرنسا في جدة، الشهر الماضي..

ووفقا لنهاض، يبلغ عدد الشركات الفرنسية العاملة في السعودية نحو 350 شركة تعمل بعقود مؤقتة، منها 170 شركة فرنسية تعمل في السوق السعودية بشكل دائم.

وبلغ رصيد الاستثمارات الفرنسية في السعودية 23 مليار ريال، محتلة المرتبة التاسعة بين أعلى الدول استثماراً.

