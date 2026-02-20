الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

ولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان ويزور المسجد النبوي

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الجمعة 20 فبراير 2026 11:18 |1 دقائق قراءة
ولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان ويزور المسجد النبوي

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قصر اليمامة بالرياض، مفتي عام المملكة وعدد من الأمراء، والعلماء والوزراء وجمعا من المواطنين، الذين قدموا للسلام عليه والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع إلى آيات من الذكر الحكيم، وبعد ذلك صافح ولي العهد المهنئين.

وقد بادلهم ولي العهد التهنئة بالشهر الفضيل، سائلًا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

زار ولي العهد اليوم المسجد النبوي، وأدى الصلاة في الروضة الشريفة، كما تشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله لدى وصوله الحرم النبوي، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، وأئمة وخطباء المسجد النبوي.

وقد رافق ولي العهد  الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الشيخ صالح آل الشيخ، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وعدد من الأمراء والوزراء.

