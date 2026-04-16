ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء باكستان مستجدات المحادثات بين واشنطن وطهران

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة اليوم مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، التي تستضيفها إسلام آباد، إضافة إلى التأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

وجرى خلال اللقاء استعراض فرص تطوير التعاون بين السعودية وباكستان في مختلف المجالات.

وقد أشاد ولي العهد بالجهود التي يبذلها رئيس وزراء باكستان لتعزيز أوجه النمو في باكستان، إضافة إلى جهوده لتطوير الشراكة الإستراتيجية بين المملكة وباكستان.

كما نوه الأمير محمد بن سلمان بجهود رئيس الوزراء الباكستاني، وقائد قوات الدفاع ورئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، التي تستضيفها العاصمة الباكستانية إسلام آباد.