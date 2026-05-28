ولي العهد : نحمد الله أن خص بلادنا بخدمة قاصدي الحرمين

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن شرف العناية بالحرمين والمشاعر المقدسة وخدمة قاصديها، نعمة نحمد الله عزو وجل أن خص بها البلاد.

جاء ذلك خلال استقباله، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، في الديوان الملكي بقصر منى أمس الأربعاء، المهنئين بعيد الأضحى المبارك، من الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول الخليج العربية، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج، وقادة الأسرة الكشفية.

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حيث بدأ حفل الاستقبال بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم ألقى ولي العهد، كلمة بهذه المناسبة، قال فيها "بسم الله الرحمن الرحيم .. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .. الإخوة قادة القطاعات العسكرية والأمنية ومنسوبيه .. الحضور الكرام .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يسرنا أن نهنئكم ونهنئ المواطنين والمقيمين، وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيده بالخير على بلادنا والمسلمين في أنحاء العالم.

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وأضاف "نحمد الله عز وجل على ما خص به بلادنا، من شرف العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة قاصديها، وإن ما تبذلونه من جهود على حفاظ أمن بلادكم، وحماية المقدرات محل فخر وتقدير، وهو نهج راسخ يسير عليه أبناء هذه البلاد المباركة".

وشكر جميع منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية، والعاملين في مختلف قطاعات الدولة والمتطوعين، على ما يقومون به من أعمال لخدمة حجاج بيت الله الحرام، حرصا على أمنهم وسلامتهم، ويأتي ذلك امتدادا لما تم بذله من جهود، للدفاع عن أمن المملكة وحماية سيادتها، والتي تجلت في الأزمة التي تمر بها المنطقة، وسأل الله المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن، ويديم عليه الأمن والأمان.

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وألقى مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد البسامي، كلمة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج، أوضح فيها أن المملكة منذ تأسيسها وبدعم ومتابعة من قيادتها جعلت خدمة الحرمين جوهر رسالتها وركيزة هويتها ومصدر عزها تمضي فيها بعزم راسخ ورؤية متجددة لتظل على الدوام راعية لهذه الأمانة العظيمة وقائمة على شرفها الرفيع.

أكد أن ما تحقق من نجاحات لخطط أمن الحج حتى هذه اللحظة، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين ودعم ولي العهد غير المحدود، أسهم بزيادة جودة مؤشرات خطط الحج الأمنية والخدمية، وأحدث تحسنا واضحا في مستوى الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الحج، وهو ما يعكس الأثر المباشر للحزم في تطبيق الأنظمة وفاعلية الإجراءات الوقائية والاستباقية للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن وأمنهم.