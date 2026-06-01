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ولي العهد السعودي يعزي نجل رئيس اليمن السابق في وفاة والده

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الاثنين 1 يونيو 2026 20:52 |1 دقائق قراءة
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ولي العهد السعودي يعزي نجل رئيس اليمن السابق في وفاة والده

  أجرى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بناصر عبدربه منصور هادي، أعرب فيه عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة والده رئيس الجمهورية اليمنية السابق عبدربه منصور هادي.

من جانبه عبَّر ابن الفقيد عن بالغ شكره لولي العهد على تعازيه ومواساته لهم.  

تعكس مكالمة ولي العهد تثمين السعودية لمواقف الرئيس هادي التي تحلت بالقيادة الحكيمة والحرص على أمن واستقرار اليمن وتنميته وازدهاره.

ارتبطت القيادة مع الرئيس عبدربه منصور هادي بعلاقات تاريخية وأخوية وطيدة، جسدتها استجابة السعودية للطلب الرسمي الذي تقدم به الرئيس هادي في مارس 2015، وقيادتها تحالفاً عسكرياً لتنفيذ "عاصفة الحزم"، وذلك لحماية اليمن وشعبه من التوسع الحوثي وإعادة الشرعية الدستورية واستقرار البلاد.

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