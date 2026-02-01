ولي العهد السعودي يطمئن هاتفيا على صحة ملك المغرب

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا اليوم بملك المغرب محمد السادس، حيث اطمأن خلال الاتصال على صحة الملك محمد السادس، متمنيا له السلامة الدائمة.

فيما أعرب ملك المغرب عن شكره لولي العهد على مشاعره الأخوية النبيلة.