الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.16
(1.62%) 0.13
مجموعة تداول السعودية القابضة162
(1.76%) 2.80
الشركة التعاونية للتأمين138.7
(1.61%) 2.20
شركة الخدمات التجارية العربية120.6
(1.09%) 1.30
شركة دراية المالية5.22
(2.15%) 0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب38.2
(-0.78%) -0.30
البنك العربي الوطني22.34
(-0.27%) -0.06
شركة موبي الصناعية11.39
(2.15%) 0.24
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة28.66
(1.99%) 0.56
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.82
(0.56%) 0.11
بنك البلاد26.3
(0.92%) 0.24
شركة أملاك العالمية للتمويل11.3
(0.80%) 0.09
شركة المنجم للأغذية54.5
(0.65%) 0.35
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.86
(-2.15%) -0.26
الشركة السعودية للصناعات الأساسية54.95
(-1.08%) -0.60
شركة سابك للمغذيات الزراعية123
(0.65%) 0.80
شركة الحمادي القابضة27.22
(-0.15%) -0.04
شركة الوطنية للتأمين13.9
(1.53%) 0.21
أرامكو السعودية25.46
(1.11%) 0.28
شركة الأميانت العربية السعودية15.49
(0.58%) 0.09
البنك الأهلي السعودي44.12
(-0.18%) -0.08
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات26.66
(0.53%) 0.14
الأخبار

ولي العهد السعودي يطمئن هاتفيا على صحة ملك المغرب

«واس»
«واس» من الرياض
الأحد 1 فبراير 2026 18:42 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
ولي العهد السعودي يطمئن هاتفيا على صحة ملك المغرب

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا اليوم بملك المغرب محمد السادس، حيث اطمأن خلال الاتصال على صحة الملك محمد السادس، متمنيا له السلامة الدائمة.

فيما أعرب ملك المغرب عن شكره لولي العهد على مشاعره الأخوية النبيلة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية