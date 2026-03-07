ولي العهد السعودي يبحث مع عدد من قادة العالم مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع عدد من قادة العالم مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي.

وأجرى الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر فيه عن إدانة السعودية للهجمات العدائية الإيرانية التي استهدفت الجمهورية التركية، ووقوف المملكة إلى جانب تركيا فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها.

كما جرى خلال الاتصال بحث انعكاس التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة على الأمن الإقليمي والدولي.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا، من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني وقوف بريطانيا إلى جانب السعودية تجاه الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة ودعمها ومساندتها لكل ما يسهم في الحفاظ على سيادتها واستقرارها وسلامة أراضيها.

كما تلقى ولي العهد السعودي، اتصالًا هاتفيًا، من الرئيس القبرصي نيكوس کريستودوليدس، حيث بحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة، وانعكاس تداعياتها على الأمن والاستقرار، كما جرى التأكيد على رفض أي أعمال من شأنها تقويض أمن المنطقة واستقرارها.