بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اليوم خلال اتصالًا هاتفيًا، مع رئيس الوزراء باكستان محمد شريف، جهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد رئيس الوزراء الباكستاني، إدانة بلاده واستنكارها للهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي على سفينة سعودية، وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكدًا دعم باكستان الثابت والحازم لأمن السعودية وسيادتها.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان صرح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل السعودية، أمس الأربعاء، أن سفينة (ENCELIA) التابعة لأحد الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمة السفينة.

المصدر أكد سلامة جميع أفراد الطاقم، واتخاذ الجهات المعنية كافة جميع الاجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية، عادا هذه الاستهدافات انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.