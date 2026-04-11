وفد من جامعة القصيم يبحث التعاون مع أكاديمية SRMG في التدريب الإعلامي

بحث وفد من معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة القصيم، مع مدير التطوير لأكاديمية المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG Academy) أحمد الغانمي، خلال اجتماع في العاصمة البريطانية لندن، آفاق التعاون المشترك بين الجامعة والأكاديمية في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في الإعلام والاتصال.

وتركزت النقاشات على تطوير مسارات تدريبية نوعية في "الإعلام الرياضي" و"الصحافة الاقتصادية"، لمواكبة الطلب المتزايد على هذه التخصصات في ظل رؤية المملكة 2030، وفي إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتطوير الكوادر الوطنية في قطاع الإعلام.

وترأس وفد الجامعة عميد معهد الدراسات والخدمات الاستشارية، الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم العطية، وبعضوية كل من وكيلة المعهد لتطوير الأعمال الدكتور شريفة بنت خالد الدريبي، ووكيل المعهد للخدمات المشتركة الدكتور سليمان بن أحمد الطامي، إضافة إلى بدر بن ناصر الماجد، المدير التنفيذي لمقر أعمال المعهد بمدينة الرياض.

وأولى الجانبان اهتماماً خاصاً لدور تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في تطوير وصناعة المحتوى الرقمي، وبحث سبل دمج هذه التقنيات في المناهج التدريبية لتمكين الإعلاميين من أدوات المستقبل.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الإعلامية الرائدة لرفع كفاءة المخرجات المهنية، واتفقا على وضع إطار عملي للمشاريع المستقبلية التي تخدم طلاب الجامعة والممارسين في الميدان الإعلامي