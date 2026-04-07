وزير النقل السعودي يؤكد أهمية تسهيل حركة الشحن الناتجة عن أوضاع المنطقة

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر أهمية استمرار الجهود وتعزيز المشاركة في تسهيل حركة الشحن الناتجة عن الأوضاع الراهنة في المنطقة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية بحضور وزير الاستثمار فهد آل سيف، ميناء الملك عبدالله بمحافظة رابغ، اطّلعا خلالها على حركة المناولة وسير سلاسل الإمداد، في إطار متابعة جاهزية الموانئ في الساحل الغربي وكفاءة العمليات اللوجستية.

وأشار إلى أهمية دور الموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة في جذب الاستثمارات، وتعزيز انسيابية التجارة، بما يدعم مكانة السعودية كمركزٍ لوجستيٍ عالمي.

يشار إلى أن الهيئة العامة للنقل السعودية أكدت الجاهزية الكاملة لمنظومة النقل البري في السعودية لضمان استمرار خدمات الشحن واستدامة سلاسل الإمداد، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة التي أثرت في حركة النقل والتجارة في الشرق الأوسط.

وأوضحت الهيئة أن قطاع النقل البري للبضائع يعمل بكفاءة عالية من خلال أسطول يتجاوز 500 ألف شاحنة مخصصة لنقل مختلف أنواع البضائع، إضافة إلى أكثر من 18.5 ألف شركة مرخصة تمارس نشاط نقل البضائع داخل المملكة وعلى المسارات الإقليمية.

ويُعد النقل البري الشريان الرئيسي الذي يربط موانئ السعودية ومطاراتها والمدن الصناعية والمناطق اللوجستية، كما يسهم في نقل البضائع داخل المملكة وإلى دول الخليج، ما يعزز موثوقية واستدامة سلاسل الإمداد.