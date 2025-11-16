مع افتتاح مجمع أجيليتي اللوجستي في مدينة جدة اليوم، بلغ عدد المناطق اللوجستية في السعودية 30 منطقة، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" وزير النقل والسعودي صالح الجاسر.

الجاسر قال على هامش افتتاح المجمع: إن المنطقة التي تم إطلاقها اليوم تأتي باستثمار كامل من القطاع الخاص يتجاوز 600 مليون ريال، وعلى مساحة تتجاوز 500 ألف متر مربع، لافتا إلى أن الإقبال الكبير يظهر قوة السوق، إذ إن المنشأة الجديدة "محجوزة بالكامل منذ تدشينها".

وأكد وزير النقل السعودي أنه من المخطط الوصول إلى 59 منطقة لوجستية في العام 2030، وفق المخطط العام اللوجستي الذي يشمل المنافذ البرية والجوية والبحرية، مضيفا: "منذ إطلاق الإستراتيجية، استثمر القطاع الخاص أكثر من 200 مليار ريال.

كما أشار إلى التطور المتسارع في القدرات البشرية واستخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والتحليل الكمي، ما يسهم في رفع كفاءة العمل اللوجستي وتوفير بيانات دقيقة للمستفيدين، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من المشاريع المستقبلية الداعمة لمكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

يشتمل المجمع التابع لشركة "أجيليتي للمجمّعات اللوجستية"، على 6 مستودعات كبرى من الفئة (أ) لتلبية احتياجات القطاعات الرئيسية العاملة في مجالات التجزئة، والسلع الاستهلاكية، والتكنولوجيا، والسيارات، والطاقة، والتجارة الإلكترونية.

من جانبه، قال طارق سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي جلوبال: "ينسجم افتتاح مجمع أجيليتي اللوجستي في جدة مع التزامنا الإستراتيجي طويل الأجل بالاستثمار والعمل على تعزيز منظومة الخدمات اللوجستية في السعودية، ومن خلال إنشاء مجمعات لوجستية من الفئة (أ) في جدة متصلة بالممرات التجارية الوطنية التي تضم ميناء جدة الإسلامي الموسّع ومشاريع النقل والخدمات اللوجستية المصاحبة، نسهم في جهود المملكة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية وتطوير بنية تحتية أكثر مرونة واستدامة، إذ يشكّل المجمع الجديد نموذجا متقدما للسرعة والموثوقية والحلول المستدامة للشركات العاملة في أحد أكثر المراكز التجارية حيوية في المنطقة".

وأضاف: "في أجيليتي ننظر إلى مشاريعنا واستثماراتنا في السعودية والكويت والإمارات وقطر بوصفها امتدادا لالتزامنا بتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودعما للمساعي المشتركة لبناء منظومة لوجستية متكاملة تربط أسواق المنطقة بالعالم."

ويقع مجمع أجيليتي الذي تم إنشاؤه على مساحة إجمالية تصل إلى 576 ألف متر مربع، بمساحة مبنية تتجاوز 338 ألف متر مربع، في منطقة المحجر، على بُعد 11 كيلومترا فقط من ميناء جدة الإسلامي و15 كيلومترا من وسط المدينة، مما يمنحهُ موقعا إستراتيجيا يخدم الطلب المتنامي على الخدمات اللوجستية في الممر التجاري الغربي للسعودية.

ويشمل المخطط العام للمشروع 6 مستودعات من الفئة (أ) مصممة وفق أعلى المعايير الدولية، ومتوافقة بالكامل مع معايير الدفاع المدني السعودي والبلدية والهيئة العامة للغذاء والدواء. ويوفّر المجمع مساحات تخزين جافة أو بدرجات حرارة يتم التحكم بها ضمن بيئة آمنة وخاضعة لكافة إجراءات الحماية على مدى الساعة، لتلبية احتياجات قطاعات رئيسية تشمل التجزئة، والسلع الاستهلاكية، والتكنولوجيا، والسيارات، والطاقة، والتجارة الإلكترونية.

وقد تم تطوير المشروع الذي يعد أحد استثمارات أجيليتي طويلة الأجل الداعمة نحو توسيع وتحديث البنية التحتية اللوجستية في المملكة بالشراكة كذلك مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، التي سهّلت تخصيص الأراضي اللازمة للمجمع.

من جانبه، قال ميشيل صعب، الرئيس التنفيذي لشركة "أجيليتي للمجمعات اللوجستية": "يشهد قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة مرحلة جديدة من النمو، مدفوعة ببرامج التحوّل الصناعي والتوسع الكبير في التجارة الإلكترونية مضيفا أنه تم تصميم مجمع أجيليتي اللوجستي في جدة لتمكين شركات التصنيع والموزعين والشركات الرقمية من التوسع بكفاءة عالية، مع جاهزية كاملة لاحتضان مراكز البيانات، بما يتماشى مع طموحات المملكة في تطوير بنيتها التحتية الرقمية".

وإضافة إلى مجمع أجيليتي الجديد في جدة، تدير شركة "أجيليتي للمجمعات اللوجستية" أحد أكثر المجمعات اللوجستية تطورا في الشرق الأوسط في الرياض بمساحة 871 ألف متر مربع، ومجمعا آخر في الدمام بمساحة 200 ألف متر مربع. وعلى صعيد الرياض، تعمل الشركة حاليا على تنفيذ مشروع توسعة بقيمة 250 مليون ريال، سيشهد إضافة 100 ألف متر مربع من المستودعات من الفئة (أ)، ليصل إجمالي مساحة الموقع إلى أكثر من 550 ألف متر مربع.

أجيليتي جلوبال هي مشغل ومستثمر طويل الأجل لعديد من الشركات العالمية والإقليمية. وتشمل محفظتها من الأصول الدولية القيمة أكبر شركة لخدمات الطيران في العالم (مينزيز للطيران)؛ شركة لوجستية عالمية للوقود (ترايستار)؛ كما تمتلك حصص أقلية في شركة DSV، إحدى أكبر 3 وكلاء شحن في العالم، وللشركة حضور عالمي في 70 دولة في القارات الـ6، مع قوة عاملة تبلغ أكثر من 56 ألف موظفا. وهي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.