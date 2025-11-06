أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر، أن الوزارة تدرس تخفيض قيمة مخالفات النقل، وذلك عبر السداد المبكر، مشيرا إلى أنها ستتدخل عند وجود منافسة غير عادلة في قطاع توصيل الطلبات.

الجاسر بين خلال لقاء مع رجال الأعمال والمستثمرين في اتحاد الغرف التجارية السعودية، أن لديهم ملاحظات على الدراجات النارية المخصصة للتوصيل، ويعملون على تحديد مناطق لها لتخفيف الازدحام عند المطاعم والمتاجر، مؤكدا أن توصيل الركاب عبر التطبيقات موطنة بالكامل، داعيا إلى التبليغ عن المخالفين.

مضاعفة مشاريع النقل 4 مرات أمام المستثمرين

قال الوزير صالح الجاسر خلال الجلسة الحوارية "نسعى إلى تخصيص بعض الطرق، وستكون البداية بطريق مكة وجدة السريع"، مضيفا أن أعمال وكالة التخصيص في الوزارة ستنطلق خلال أسابيع، حيث ستسهم في مضاعفة مشاريع النقل أمام المستثمرين 4 مرات عن الحالية".

الإنترنت في جميع الطائرات السعودية

وزارة النقل تسعى لشراء 10 قطارات لمسار الرياض الشرقية، واستلامها في 2027، بحسب ما ذكره الوزير صالح الجاسر اليوم، مبينا أن الإنترنت سيكون متوفرتا في جميع الطائرات السعودية البالغ عددها 500 قريبا، مع زيادة الوجهات لها والبرامج الترفيهية فيها.

استراتيجية تحول السعودية إلى مركز لوجستي عالمي

تعمل السعودية على استراتيجية للتحول إلى مركز لوجستي عالمي ونموذج للتنقل المتكامل، وفقا لما ذكره لـ "الاقتصادية" وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر

الجاسر كشف عن عقد اتفاقيات ضخمة في القطاع سيتم إعلانها خلال "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض على مدى 4 أيام.

