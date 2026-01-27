الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.18
(1.87%) 0.15
مجموعة تداول السعودية القابضة163.1
(2.45%) 3.90
الشركة التعاونية للتأمين138.7
(1.61%) 2.20
شركة الخدمات التجارية العربية120.4
(0.92%) 1.10
شركة دراية المالية5.22
(2.15%) 0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب38.16
(-0.88%) -0.34
البنك العربي الوطني22.4
(0.00%) 0.00
شركة موبي الصناعية11.39
(2.15%) 0.24
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة28.66
(1.99%) 0.56
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.8
(0.46%) 0.09
بنك البلاد26.38
(1.23%) 0.32
شركة أملاك العالمية للتمويل11.3
(0.80%) 0.09
شركة المنجم للأغذية54.55
(0.74%) 0.40
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.86
(-2.15%) -0.26
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.05
(-0.90%) -0.50
شركة سابك للمغذيات الزراعية123.1
(0.74%) 0.90
شركة الحمادي القابضة27.26
(0.00%) 0.00
شركة الوطنية للتأمين13.86
(1.24%) 0.17
أرامكو السعودية25.38
(0.79%) 0.20
شركة الأميانت العربية السعودية15.51
(0.71%) 0.11
البنك الأهلي السعودي44.3
(0.23%) 0.10
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات26.7
(0.68%) 0.18
الأخبار

وزير الموارد البشرية السوداني لـ "الاقتصادية": 500 ألف عامل سوداني في السعودية

عبدالسلام الثميري
عبدالسلام الثميري من الرياض
الثلاثاء 27 يناير 2026 20:29 |2 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
وزير الموارد البشرية السوداني لـ "الاقتصادية": 500 ألف عامل سوداني في السعودية

بلغ عدد العمالة السودانية في السعودية أكثر من 500 ألف عامل، يعملون في قطاعات حيوية، أبرزها القطاعين الزراعي والحيواني، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح.

وكشف صالح على هامش منتدى سوق العمل الدولي عن إبرام اتفاقات تهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية السودانية قبل وصولها إلى السعودية، وذلك من خلال الاستعانة بالمدربين والخبرات السعودية لتنفيذ برامج تدريبية متكاملة داخل الأراضي السودانية.

وأوضح أن سوق العمل السعودية تمثل الوجهة الأكبر والأهم للعمالة السودانية، مشيرا إلى وجود تفاهمات قائمة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة لتطوير المهارات الإدارية، بما يضمن رفع كفاءة الكوادر الموفدة وتجهيزها بمتطلبات السوق الحديثة.

وذكر الوزير أن هذه التفاهمات تمتد لتشمل قطاع التدريب المهني، مؤكدا أن السودان قد فقد جراء الحرب الدائرة عددا كبيرا من كوادره البشرية المؤهلة، إضافة إلى تضرر وتوقف عديد من مراكز التدريب المهني المتخصصة.

بين أن هذا الواقع استوجب التحرك نحو تطوير هذا المجال الحيوي وإعادة تأهيل المراكز المتضررة بالتعاون مع الخبرات السعودية، حيث تشمل الخطط الحالية أعمال الصيانة والتأهيل للمراكز القائمة بما يضمن تخريج أعداد كافية من الشباب والشابات المؤهلين لشغل الوظائف المتاحة في سوق العمل السودانية، مع التركيز التام على تحديث المناهج التدريبية لتحقيق المواءمة المنشودة بين مخرجات التعليم المهني واحتياجات السوق الفعلية.

 صالح أشاد بالتطور الذي شهده سوق العمل السعودية خلال العقد الممتد بين عامي 2015 و2025، واصفا إياه بالنقلة النوعية الكبيرة التي أثمرت عن توفير أكثر من 6 ملايين وظيفة حديثة، خاصة أن المرأة السعودية نالت النصيب الأكبر من هذه الفرص الوظيفية، ما أدى إلى تعزيز اندماجها الاقتصادي بشكل واسع.

أشار إلى أن التجربة السعودية باتت نموذجا فريدا تسعى عديد من الدول المشاركة في المؤتمر للاستفادة من خبراته في مجالات التوظيف وصناعة فرص العمل.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية